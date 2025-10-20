서울교통공사, 31억 규모 방글라데시 철도신호 현대화 컨설팅 계약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

EDCF 재원 국제 협력사업

한국 철도기술 해외 진출 가속

서울교통공사(사장 백호)는 방글라데시 서부 구간(이슈르디~파르바티푸르) 20개 역을 대상으로 한 철도신호 현대화 컨설팅 사업의 우선협상자로 선정돼 계약 협상을 마무리했다고 20일 밝혔다.

방글라데시 차량. 서울교통공사 제공.

총 사업비는 31억원이며, 한국 대외경제협력기금(EDCF) 재원으로 추진된다. 이달 최종 계약을 체결하고 11월부터 41개월간 본격 수행에 들어갈 예정이다.

이번 사업은 서울교통공사, 경인기술, 삼안이 참여한 컨소시엄이 맡는다. 컨소시엄은 기본설계 및 입찰서 작성, 시공사 선정 지원, 운영 및 유지보수 자문 등 전 과정을 지원하며, 방글라데시 철도의 운행 안정성과 효율성을 높이는 데 기여하게 된다.

서울교통공사는 이미 방글라데시에서의 풍부한 협력 경험을 보유하고 있다. 2013년부터 동부지역 11개 역 철도신호 현대화 사업을 성공적으로 수행했고, 2018년부터는 방글라데시 철도청의 객차 구매 컨설팅을 담당하며 제작사 선정 및 제작 감독을 맡았다. 이러한 실적은 공사의 기술력과 신뢰도가 해외에서 높이 평가받고 있음을 보여준다.

앞으로 서울교통공사는 방글라데시 정부가 추진 중인 대규모 철도 프로젝트에도 적극 참여할 계획이다. 특히 260량 객차 구매 컨설팅과 총연장 17.2㎞, 14개 역 규모의 다카 MRT 5호선 남부선 건설감리 사업 참여를 추진하며 한국 철도 기술의 경쟁력을 국제무대에서 입증할 예정이다.





백호 서울교통공사 사장은 “이번 사업은 EDCF 재원으로 추진되는 국제 협력사업으로, 공사의 전문성과 경험이 다시 한번 인정받은 성과”라며 “방글라데시 철도 인프라 개선과 함께 한국 철도 기술의 글로벌 위상을 높이기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

