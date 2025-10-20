산청군, 제5회 경남도 평생학습 대상 기관 부문 도지사상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도내 생애주기별 평생학습 활성화 기여



경남 산청군은 '제5회 경남도 평생학습 대상' 기관 부문에서 도지사상(대상)을 받았다고 20일 밝혔다.

평생학습 대상은 도내 생애주기별 평생학습 활성화에 기여한 개인과 기관·단체를 대상으로 선정한다.

군은 지난해 교육부 공모사업 선정과 시군 주요 합동 평가 우수사례 '산청기록과 양성과정' 성공 운영 성과를 인정받아 대상을 차지했다.

산청군 경남도 평생학습대상 수상 단체 사진.

특히 지난해 제4회 평생학습 대상에서 기관 부문 2위, 개인 부문 1위를 수상한 데 이어 올해 기관 부문 1위를 차지해 평생학습 도시 위상을 굳건히 했다.

산청기록과 양성과정은 평생교육 일환으로 주민이 직접 산청을 그리고, 찍고, 이야기를 창작하는 누구나 지역사회와 함께할 수 있는 프로그램이다.





이승화 군수는 "이번 수상은 군민들의 적극적인 참여와 평생학습에 대한 열정이 만들어낸 값진 결과"라며 "앞으로도 지역 특성을 살린 우수한 프로그램을 개발해 군민 모두가 행복한 평생학습 도시 산청을 만들겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

