뭐? 바다 위 캠퍼스 있다고… 국립부경대, 'Open-Ship' 주민 체험행사

지역주민 160여명, 부산 앞바다 항해



실습선 백경호·탐사선 나라호 승선

바다에 떠 있는 캠퍼스를 아십니까?

국립부경대학교(총장 배상훈)는 지난 17일 부산 용호만 매립부두에서 지역주민 160여명이 참가한 가운데 '제3회 지역주민과 함께하는 국립부경대 Open-Ship' 행사를 열었다.

국립부경대는 주요 교육·연구 자원인 실습선과 탐사선을 활용해 지역주민에게 바다를 깊이 있게 체험하는 기회를 제공하기 위해 해마다 이 행사를 열고 있다.

제3회 지역주민과 함께하는 국립부경대 Open-Ship 행사가 진행되고 있다.

국립부경대는 이날 수산과학대학(학장 김영목) 소속 첨단 실습선인 백경호(선장 김수형·3997t)와 첨단 탐사선 나라호(선장 이준호·1494t) 등 선박 2척을 지역주민에 개방했다.

백경호에서 진행된 행사에 지역주민 120여명이 승무원 30여명의 안내를 받아 용호만 매립부두에 정박한 선박에 올랐다. 이들은 실습생 침실, 강의실, 생활공간 등 해기사와 수·해양 전문 인재를 양성하는 교육시설들을 둘러보고, 선교(브릿지), 갑판, 기관 제어실 등을 견학했다.

주민들은 선내 견학에 이어 백경호를 타고 부두에서 출항해 광안대교와 해운대 동백섬, 이기대, 오륙도 일대를 항해하며 선상에서 부산 바다 명소를 체험했다.

탐사선인 나라호에서 진행된 행사에는 지역주민 40여명과 승무원 20여명이 승선했다. 국립부경대와 서울대 등 전국 7개 대학이 운영하는 해양 교육 프로그램 안내와 실제 해양탐사에 사용되는 첨단 탐사 장비 체험 프로그램이 진행됐다. 이 선박에 승선한 주민들은 바다 위 제자리에서 360도 선회하며 운항하는 특수기능도 체험했다.





국립부경대 실습선과 탐사선을 활용한 견학 및 방문 행사에 연간 800~900여명의 학생과 주민이 참가하고 있으며 대학은 다양한 체험행사를 더 확대해 나갈 계획이다.





