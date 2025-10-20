SK인텔릭스, 웰니스 로봇 ‘나무엑스’ 사전 예약 판매 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

30일 출시 앞두고 사전 예약 판매

자율주행·100% 음성 제어 기반 ‘에어 솔루션’ 제공

SK인텔릭스는 웰니스 로보틱스 브랜드 '나무엑스(NAMUHX)' 사전 예약 판매를 진행한다고 20일 밝혔다.

오는 30일 출시되는 나무엑스는 ▲자율주행 및 100% 음성 컨트롤 기반 에어 솔루션 ▲비접촉식 바이탈 사인 체크 등 인공지능(AI) 기술 기반의 웰니스 솔루션을 제공한다. 스마트한 AI 자율주행 및 공기 질 센서를 기반으로 스스로 오염원을 찾아가 사각지대 없이 오염된 공간을 청정할 수 있다는 설명이다. 이를 통해 기존 20평형 고정형 공기청정기 1대 대비 청정 속도는 10배 빠르고, 공기 오염 확산은 80% 감소가 가능하다. 나무엑스 1대로 최대 60평 공간까지 케어할 수 있어 구독료와 에너지 비용을 절감하는 동시에 공간 효율까지 개선할 수 있다.

또 공기 질 센서가 질소산화물, 포름알데히드, 휘발성 유기화합물 등 실내 주요 오염 물질 6종 및 이산화탄소, 온·습도까지 감지할 수 있고, 올인원 필터와 UV로 극초미세먼지, 유해가스, 세균, 곰팡이, 바이러스, 알레르겐 등 오염 물질 28종을 99% 이상 제거할 수 있다. 이런 에어 솔루션 기능은 별도의 제품 터치 없이 '100% 음성 컨트롤'로 제어되며, 'AI 관제 시스템'을 통해 기기 상태 모니터링 및 AS를 원격으로 지원한다.

이와 함께 비접촉 방식의 원격 광혈류측정(rPPG) 기술을 활용해 체온·심장활동강도·맥박·산소포화도·스트레스 지수 총 5가지 건강 지표를 10초 이내에 측정하는 '바이탈 사인 체크' 기능, 일상의 다양한 상황에 맞춰 작동하는 '웰니스 모드(웨이크업·웰컴·릴렉스)' 등 웰니스 기능을 부가적으로 사용할 수 있다.





나무엑스는 스탠퍼드 출신 엔지니어들로 구성된 피닉스랩(PhnyX Lab)의 지원으로 퀄컴, 마음AI, 에브리봇, 큐버, EY 등 각 분야 전문 기업과의 협업하는 '오픈 생태계'를 기반으로 기술의 완성도를 높였다. 나무엑스 관계자는 "이번 사전 예약 판매는 웰니스 로봇의 출발점이자, 새로운 시장을 여는 신호탄이 될 것"이라며 "엄청난 성장이 예상되는 웰니스 로보틱스 시장에서 나무엑스만의 차별화된 AI 기술력을 바탕으로 씨큐리티, 뷰티, 명상, 펫케어, 슬립 케어 등 다양한 웰니스 서비스를 순차적으로 확대해 시장 선두 자리를 확고히 할 것"이라고 했다.





