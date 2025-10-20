'2025 대전정원박람회' 개최...정원기업 42개 부스 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 24~26일까지 한밭수목원서 열려

AD

다양한 주제를 담은 정원을 시민들이 직접 관람할 수 있는 박람회가 열린다.

'2025 대전정원박람회'가 오는 24일부터 26일까지 한밭수목원(엑스포시민광장)에서 처음으로 개최된다.

'시민과 함께 만드는 일류 정원 도시 대전'이라는 주제로 열리는 이번 박람회는 정원 전시, 정원산업전, 문화프로그램, 부대행사 등 다채로운 내용으로 구성돼 정원 도시의 비전을 시민들과 함께 나누는 자리가 될 예정이다.

개막식은 24일 오후 5시부터 7시까지이며, ▲클래식 기타 앙상블의 식전 공연을 시작으로 ▲환영사 및 축사 ▲정원작품 공모전 시상식 ▲정원 도시 대전 홍보영상 상영 ▲개막 퍼포먼스 및 기념 촬영 순으로 진행될 예정이다.

본 행사장인 한밭수목원 원형 잔디광장, 서원 잔디광장, 중앙 낙우송길, 엑스포시민광장 등에서는 ▲작가정원 3개소 ▲기업 정원 10개소 ▲시민정원 5개소 ▲학생정원 5개소 총 23개소의 정원 전시가 펼쳐지며, 다양한 주제를 담은 정원을 시민들이 직접 관람할 수 있다.

또한 정원산업 발전을 위한 산업전에는 총 42개의 정원 관련 소재 및 시설물 기업 부스가 운영되며, 기업들의 전시 제품을 통해 정원 산업의 최신 트렌드와 기술을 체험할 수 있다.

이와 함께 한국수목원정원관리원이 운영하는 이동형 반려 식물 클리닉과 함께 식충식물 체험, 삽목 체험, 탄소중립 화분 만들기 등 다양한 정원 체험프로그램도 마련돼 남녀노소 누구나 쉽게 정원문화를 체험할 수 있도록 했다.

부대행사로는 ▲정원콘서트 ▲정원토크쇼 ▲식물경매 ▲버블매직쇼 ▲들썩들썩 in 대전 버스킹 공연 등 매일 다양한 공연과 프로그램이 이어져 행사의 분위기를 더할 예정이다.





AD

이장우 대전시장은 "정원은 단순히 식물을 가꾸는 공간을 넘어, 도시의 품격과 시민의 삶의 질을 높이는 중요한 문화 자산으로, 이번 박람회를 통해 대전을 일류 정원도시로 발전시키고, 시민 모두가 정원 속에서 쉼과 힐링을 누릴 수 있도록 지속적인 노력을 이어가겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>