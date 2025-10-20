SC제일은행, 현대카드와 모바일우대적금 특별금리 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

500좌 한정

조건 충족 시 8% 금리

M포인트 적립 또는 할인 혜택도

SC제일은행이 현대카드와 손잡고 모바일우대적금에 가입하는 고객에게 특별금리를 제공하는 이벤트를 20일부터 올해 말까지 실시한다고 밝혔다.

이 이벤트는 올해 말까지 SC제일은행의 1년 만기 모바일우대적금에 월 20만원 이하로 가입한 고객이 이벤트 조건을 충족하면 특별금리 5.05%포인트를 만기에 더해 최고 연 8.0%(세전)의 금리를 적용해주는 것이다. 다만 특별금리 혜택을 받는 계좌는 연말까지 3개월 동안 매월 선착순 500좌로 한정되며 1인 1계좌만 가능하다.

특별금리 적용 대상은 모바일우대적금 가입 직전 6개월 동안 모든 현대카드의 결제 이력이 없는 고객이다. 특별금리를 적용받으려면 모바일우대적금 신규 가입 다음 달부터 10개월 이내에 SC제일은행-현대신용카드를 10만 원 이상 최소 3회 사용하면 된다. 특별금리와는 별도로 SC제일은행-현대신용카드에서 제공하는 M포인트 적립 또는 할인 등의 혜택도 함께 받을 수 있다.





모바일우대적금은 SC제일은행 모바일뱅킹 애플리케이션(앱)에서만 가입 가능한 비대면 전용 상품으로 2.35%의 기본금리를 제공한다. 여기에 세부 거래 조건들을 모두 충족하면 최대 0.6%포인트의 우대금리를 더해 최고 2.95%의 금리를 적용해준다. 가입기간 1년 0.1%포인트, 첫 거래 고객 0.1%포인트, SC제일은행 신용(체크)카드 또는 SC제일은행-현대신용카드의 최근 1년간 사용 실적 30만원 이상 0.2%포인트, 월별 자동이체 5회 이상 0.1%포인트, 가입금액 10만원 이상이면서 10회 입금 시 0.1%포인트 등이다.





