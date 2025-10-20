한화투자증권, '한국대표주 VA랩' 누적 판매액 1000억원 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화투자증권은 '한국대표주 VA랩'의 누적 판매액이 1000억 원을 돌파했다고 20일 밝혔다.

한국대표주 VA랩은 시가총액 및 유동성을 고려해 ▲삼성전자 ▲현대차 ▲NAVER 등 국내 대표 기업 위주 포트폴리오를 구성하고 가치분할매매(VA) 전략으로 운용한다. 가치분할매매는 직전 고점 대비 최대하락폭(MDD)을 활용한 전략으로, 분할매매를 통해 평균매입단가를 낮추고 저점 매수 및 고점 매도해 주식 비중을 탄력적으로 조절한다.

한국대표주 VA랩은 출시 이후 다양한 업종으로 투자 범위를 넓히며 꾸준한 운용 성과를 보인 결과 누적 판매액 1000억원을 돌파했다.

한화투자증권은 '미국주식 VA랩', '중국주식 VA랩' 등 다양한 VA랩 서비스를 제공하며 누적 판매액 2500억원을 상회하고 있다.





류은식 한화투자증권 상품전략실 상무는 "한국대표주 VA랩은 국내 증시 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 합리적인 투자수단"이라며 "앞으로도 고객이 원하는 다양한 유형의 상품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

