제네시스, 2026 GV70 출시…소음·진동 낮춰

제네시스 브랜드가 럭셔리 중형 스포츠유틸리티차량(SUV) GV70의 연식변경 모델 '2026 GV70'를 20일 출시했다.

2026 GV70는 이용자 의견을 반영해 NVH(소음·진동·충격) 성능을 끌어올린 것이 특징이다. '언더 커버 흡음재'를 기본 탑재했고, 2.5 터보 모델에는 엔진 진동 전달을 줄여주는 '엔진 서포트 댐퍼'를 추가했다.

또한 제네시스는 이용자 선호도를 반영해 패키지 구성을 변경했다. 기존 GV70 가솔린 2.5 터보 19인치 휠 모델 '스포츠 패키지'에 포함했던 전자식 차동제한 장치(e-LSD)를 선택 사양으로 변경해 선택 폭을 넓혔다. 스포츠 패키지의 몰딩부 소재·색상은 제네시스 블랙 라인업과 동일하게 바꿨다.

'스탠다드 디자인'의 시트에 천연 가죽 적용범위를 확대했으며 '스포츠 디자인 셀렉션 II'의 '옵시디언 블랙/바닐라 베이지 투톤' 조합에 그레이 스티치를 더한 신규 실내 색상을 추가하는 등 디자인 고급스러움을 높였다.





2026 GV70의 판매 가격은 가솔린 2.5 터보 5318만원(2WD·개별소비세 3.5% 기준), 가솔린 3.5 터보 5860만원이다.





