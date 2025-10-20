웅진컴퍼스, 중학 영문법 핵심 담은 '비담중 라이트' 개정판 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2022 개정교육과정 반영

웅진컴퍼스가 중학 영문법 단기 특강서 '비법 담은 중학 영문법 라이트(Lite) 개정판'을 출시했다고 20일 밝혔다.

이번 개정판은 '2022 개정교육과정'을 반영해 문법 항목과 예문·문제 등을 전면 재정비하고, 학생들이 중학 내신에 필요한 핵심 문법을 단기간에 완성할 수 있도록 구성했다. 개념 이해, 문제 확인, 실전 적용, 반복 암기로 이어지는 체계적인 학습 경로를 제시한다.

웅진컴퍼스가 중학 영문법 단기 특강서 '비법 담은 중학 영문법 라이트(Lite) 개정판'을 출시했다. 웅진컴퍼스

아울러 각 단원에서 핵심 문법 개념을 중학생 눈높이에 맞춰 쉽게 설명하고 관련 문제를 통해 실전 감각을 기를 수 있도록 설계됐다. 총괄평가 2회분과 문법 요약 리뷰 노트를 추가해 복습 효과도 높였다. 챕터별 단어 목록 및 테스트, 워크북, 실전 모의고사 등 학습자 편의를 고려한 부가 자료도 함께 제공된다.





한편 웅진컴퍼스는 이번 개정판 출시를 기념해 5권 구매 시 교사용 교재 1권을 무료로 제공하는 이벤트를 진행한다. 자세한 내용은 컴퍼스퍼블리싱 공식스토어에서 확인하면 된다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

