한국콜마, 'AI 팩토리' 과제 선정…"K뷰티 글로벌 경쟁력 강화"

화장품 기업 중 유일하게 정부 주도 사업 선정

다품종 소량 생산 확대로 고객사 수요 즉각 대응

한국콜마가 정부가 주도하는 'AI 팩토리 얼라이언스' 사업에 화장품 기업 중 유일하게 주관기업으로 선정됐다고 20일 밝혔다. 이번 프로젝트를 통해 스마트팩토리(자동화)를 넘어 AI 팩토리(자율화)를 완성하며 K-뷰티 산업의 글로벌 경쟁력을 한 단계 끌어올리겠다는 복안이다.

AI 팩토리는 사람이 설정한 작업 조건에 따라 기계가 자동으로 작업을 수행하는 스마트팩토리와 다르게 인공지능이 데이터를 실시간으로 분석하고 스스로 판단해 생산 공정을 최적화하는 자율화 시스템이다.

한국콜마 세종공장에서 제품이 제조되고 있는 모습. 한국콜마 제공.

한국콜마는 이번 사업 선정을 기회로 생산계획, 제조, 품질관리, 충진·포장 등 각 공정을 모듈화하고, 최적화된 AI 모델을 통해 공정 정확도를 세계 최고 수준인 95% 이상으로 끌어올릴 계획이다. 이를 통해 불량으로 인한 재작업을 줄이고, 생산 효율성을 극대화할 방침이다. 현재 일부 공정의 경우 수작업에 의존하고 있는 만큼 AI 팩토리로 전환되면 K뷰티가 '글로벌 스탠다드'로 자리 잡는데 기여할 것으로 예측된다.

또 AI 팩토리로 전환되면 다품종 소량 생산이 가능해져 고객사의 다양한 수요에 신속히 대응할 수 있을 것으로 전망된다. 한국콜마는 2019년부터 스마트팩토리(자동화) 시스템을 구축해 모든 원천 데이터를 가공하는 작업을 완료했다. 이를 통해 제조 공정의 불량률을 42%까지 낮추는 성과를 거뒀다. 스마트팩토리에서 한 단계 진화한 AI 팩토리로 전환될 경우 재작업을 줄이고, 다품종 소량 생산에 최적화된 첨단 제조 체계를 구축할 수 있을 것으로 예상된다.

이번 과제는 2025년 9월부터 2029년 12월까지 4년 4개월간 진행된다. 한국콜마는 주관기업으로서 AI 팩토리 얼라이언스 바이오 분과에 참여해 화장품 제조업의 AX(AI Transformation·인공지능 전환)를 선도할 계획이다. 주요 과제는 ▲화장품 생산 데이터를 통합·연계하는 플랫폼 구축 ▲품질 향상과 공정 정확도를 높이는 자율 공정 제어 AI 모델 개발 등이다.

한국콜마 관계자는 "이번 AI 팩토리 사업에 화장품 기업 중 유일하게 주관기업으로 선정된 것은 한국콜마의 기술력과 혁신 역량을 인정받은 것"이라며 "AI 기반 자율제도 시스템을 통해 K-뷰티의 글로벌 경쟁력을 강화하고, 국내 화장품 제조 기술의 수준을 한 단계 끌어올리겠다"고 말했다.





한편 한국콜마는 한국을 비롯해 미국, 캐나다, 중국 등 글로벌 생산기지를 보유하고 있다. AI 시스템 개발이 완료되면 국내외 공장에 모두 적용할 계획이다. 또한 콜마비앤에이치(건강기능식품), HK이노엔(의약품), 연우(화장품패키지) 등 콜마그룹 전사 생산시설에도 확대 도입할 방침이다.





