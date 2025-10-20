파주시, 공동주택 노사 상생 '공동선언'…노동자 권익 보호·고용 안정 다짐

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파주시, 더 나은 근로환경 마련…공동주택 노동자·입주민 등 100여 명 참여

김경일 파주시장 "선언보다 실천 중요"…공동주택 노사 상생 협력 다짐

경기 파주시는 지난 17일 운정다누림노인복지관 대강당에서 공동주택 노동자들의 근무 환경 개선을 위한 '파주시 공동주택 노사 상생 협력 공동선언식'을 개최했다.

파주시는 지난 17일 운정다누림노인복지관 대강당에서 공동주택 노동자들의 근무 환경 개선을 위한 '파주시 공동주택 노사 상생 협력 공동선언식'을 개최하고 있다. 파주시 제공

이번 선언식은 파주시 내 공동주택 근로자와 입주민, 입주자대표회의, 관리주체 간의 상생 문화를 확산하기 위해 마련된 자리로, 김경일 파주시장을 비롯해 파주시 아파트입주자대표회의, 대한주택관리사협회, 공동주택 관리 종사자 등 100여 명이 참석했다.

행사는 공동선언문 낭송 및 서명, 상생 협력 탑 쌓기 등으로 진행되었으며, 참석자 전원이 쾌적하고 안전한 공동주택 문화를 만들어 나가겠다는 의지를 한목소리로 다짐했다. 선언문에는 공동주택 노동자의 노동인권 보호와 고용 안정, 노사가 상생하는 공동주택 문화 정착 노력 등 실천 과제들이 담겨 있다.

김경일 파주시장은 "이번 공동선언식은 공동주택 입주민에게는 더 나은 거주 환경을, 노동자에게는 마땅히 누려야 할 권리를, 파주시민에게는 더욱 행복한 도시를 안겨드리기 위함"이라며 "선언도 중요하지만 실천이 더 중요하며, 공동주택 현장에 실질적인 변화가 일어나고 상생하는 문화가 정착되기를 기원한다"고 밝혔다.





파주시는 노동자의 권익 보호를 위해 파주시노동권익센터를 운영하고 있으며, 찾아가는 노동 교육, 입주민·근로자 간 소통 프로그램 확대, 노동 실태 연구 등 다양한 후속 사업들을 추진할 계획이다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

