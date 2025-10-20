인천항∼인도 동부 '컨' 항로 첫 개설…'넥스트 차이나' 유치 결실

인천항과 인도 동부지역 3개 항만을 연결하는 컨테이너 항로가 처음으로 개설됐다.
인천항만공사(IPA)는 인천∼중국 상하이∼인도 첸나이∼비사카파트남∼할디아∼베트남 호치민∼인천을 연결하는 서비스 운영을 시작했다고 20일 밝혔다.
이 항로에는 중국 선사 에스아이티씨(SITC)가 2433TEU(1TEU는 20피트짜리 컨테이너 1대분)급 선박 6척을 투입해 주 1회 운항할 계획이다.
인천항과 인도의 첸나이항을 16일 만에 연결하는 이번 서비스는 인도 동부에 있는 주요 제조공장과 국내 원자재·완제품 수출입 물류의 운송 경로가 형성될 것으로 예상된다. 아울러 부산과 전남 광양에서만 선적할 수 있던 인도 수출품을 인천에서도 싣게 돼 수도권 화주들의 편의성이 높아질 전망이다.
IPA는 최근 몇 년간 글로벌 해운환경 변화와 중국 중심 공급망의 다변화 흐름에 대응하기 위해 '넥스트 차이나(Next China)' 지역을 중심으로 새로운 시장 개척을 추진해왔다. 특히 인도, 인도네시아 등 남아시아권을 핵심 타깃으로 설정하고 현지 포트 세일즈, 화주 방문 마케팅, 전략지역 인센티브 신설 등 신규항로 유치에 적극 나서고 있다.
IPA 관계자는 "인도 항로 개설은 인천항이 서남아 주요 항만과의 물류 네트워크를 확장하는 데 새로운 전환점이 될 것"이라며 "앞으로도 서남아 지역과 전략적 협력을 강화해 수도권 수출입 기업의 글로벌 경쟁력 제고를 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
