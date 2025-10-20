KCC, '2025 코마린'서 선박용 도료 경쟁력 입증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

실리콘 방오도료·무기단열재 등 선보여

KCC가 오는 21일부터 24일까지 부산 벡스코(BEXCO)에서 열리는 국제 조선 및 해양산업 전시회 '코마린(KORMARINE) 2025'에 참가한다고 20일 밝혔다.

코마린은 조선·해양플랜트·해양에너지 등 신기술과 첨단 장비, 신제품을 한눈에 볼 수 있는 세계 5대 조선기자재 전시회로, KCC는 국내 도료회사 중 최다 참가하며 자사 선박 도료 우수성을 꾸준히 알려왔다.

2023년 코마린 전시회 당시 KCC 부스 현장. KCC

이번 전시회에서 KCC는 친환경 실리콘 방오도료 '메타크루즈 BF(MetaCruise BF)'와 선박용 단열재를 주요 전시품으로 소개한다.

KCC가 올해 새롭게 선보인 메타크루즈 BF는 방오제를 사용하지 않은 실리콘 방오도료다. 세계적인 친환경 흐름에 따라 방오제 사용이 줄어드는 가운데 실리콘으로 방오 성능을 구현한 제품이다. 지난달에는 세계 최대 컨테이너 해운사인 MSC 선박에 적용된 데 이어 현재 주요 해외 선주사들과의 공급 협의도 진행 중이다.

선박의 내화 및 단열 성능을 높이는 무기 단열재 제품군도 함께 선보인다. 국내(KS)는 물론 일본(JIS), 유럽연합(CE) 등 해외 공인기관으로부터 품질·성능·안전성을 인증받은 미네랄울·세라크울·그라스울 제품 등이 있다.





KCC 관계자는 "앞으로도 조선·해양 산업의 지속가능한 발전을 위해 환경친화적 기술 개발과 글로벌 마케팅을 강화하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

