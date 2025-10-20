영등포구, 자투리땅 활용 주차장 조성…주민 포상금 최대 100만원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주민 제보로 발굴된 부지 총 740면 운영 중

서울 영등포구(구청장 최호권)는 도심 주차난 해소와 주민 편의 향상을 위해 올해 총 4개소, 30면 규모의 자투리땅 주차장을 새로 조성했다고 20일 밝혔다.

신길동 자투리땅 주차장 전후 비교. 영등포구 제공.

AD

이번에 조성된 주차장은 빈집 철거 부지 1개소(10면), 주택가 인근 나대지 3개소(각각 5면, 5면, 10면)로 구성됐다. 특히 나대지 3곳은 ‘자투리땅 발굴 포상금 사업’을 통해 주민 제보로 발굴된 부지다.

자투리땅 주차장은 대규모 공영주차장보다 부지 확보와 조성 비용 부담이 적고, 단기간 내 효율적으로 설치할 수 있다는 점에서 호평을 받고 있다. 또한 주변 환경 정비와 도시 미관 개선 효과도 높아 주민 만족도가 크다.

이용 주민은 저렴한 요금으로 주차가 가능하며, 부지 소유주는 재산세 면제 또는 주차면 1면당 월 4만원 상당의 운영 수입금 귀속 혜택 중 하나를 선택할 수 있다. 이번 사업으로 그동안 활용도가 낮았던 도심 자투리공간이 효율적으로 개방돼 인근 상가와 주택가의 주차난이 눈에 띄게 완화됐다는 평가가 나온다.

현재 영등포구는 총 28개소, 740면 규모의 자투리땅 주차장을 운영 중이다. 구는 앞으로도 주차환경 개선을 위한 신규 대상지 발굴을 지속 추진하고, 주민 제보자에게는 주차면 수에 따라 최대 100만원까지 포상금을 지급할 예정이다.





AD

최호권 영등포구청장은 “자투리땅 발굴에 주민 여러분의 적극적인 참여를 부탁드린다”며 “실질적인 주차 해소 대책을 마련해 주차 환경을 지속적으로 개선해나가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>