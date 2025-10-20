최승빈, 세계랭킹 611위→426위 도약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

더 채리티 클래식 우승 185계단 상승

셰플러, 매킬로이, 쇼플리 톱 3 유지

임성재 36위, 김시우 64위, 안병훈 72위

최승빈이 세계랭킹 426위로 올라섰다.

최승빈이 더 채리티 클래식 우승 직후 트로피를 무를 위에 올려놓고 환하게 웃고 있다. KPGA 제공

AD

19일(현지시간) 발표된 남자 골프 주간 세계랭킹에서 0.35점을 받아 지난주 611위에서 무려 185계단이나 도약했다. 전날 경기도 파주시 서원밸리 컨트리클럽(파72)에서 열린 한국프로골프(KPGA) 투어 더 채리티 클래식(총상금 10억원)에서 우승해 포인트를 쌓았다. 2023년 6월 KPGA 선수권 이후 통산 2승째, 우승 상금은 2억원이다.





AD

미국프로골프(PGA) 투어 대회가 없어서 상위권의 변화는 없었다. 스코티 셰플러(미국), 로리 매킬로이(북아일랜드), 잰더 쇼플리(미국)가 톱 3를 유지했다. DP월드 투어 인도 챔피언십 우승자 토미 플리트우드(잉글랜드)도 세계랭킹 5위 자리를 지켰다. 한국은 임성재가 36위로 가장 높은 자리에 위치했다. 김시우 64위, 안병훈 72위, 김주형은 86위에 포진했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>