동반위, CJ온스타일과 협력기업 경쟁력 강화 '맞손'

1억원 규모 장학금·심리상담 등 지원

동반성장위원회가 CJ온스타일과 협력 중소기업의 경쟁력 강화를 위한 '협력기업 생태계 강화 협약'을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 협약은 대·중소기업 간 격차 해소와 상생협력 촉진을 위해 동반위·대기업·중소기업이 함께하는 공동 협약으로, 3년간 상생협력 프로그램 운영과 '납품 대금 제대로 주기 3원칙' 준수를 약속한다.

CJ온스타일은 2019년과 2022년에 이어 세 번째로 협약에 참여했다. 이번에는 특히 모바일 라이브커머스를 기반으로 중소기업의 판로 확대와 성장을 지원할 예정이다.

주요 협약 내용으로는 협력사의 근로환경 개선을 위해 영화·공연·스포츠 등 문화생활과 복리후생 등을 지원하고, 협력 중소기업 대상 1억원 규모의 장학금과 심리상담, 지식 콘텐츠 구독 서비스 등을 신규로 시행해 협력 중소기업 임직원의 사기진작을 유도한다.

또 혁신 협력기업 발굴 및 육성, 협력사 인센티브 제도 운영, 경영안정 금융지원 펀드 조성 등을 통해 협력 중소기업의 임금지불 능력 향상과 안정적 경영기반 조성을 지원할 예정이다.





이달곤 동반위원장은 "이번 협약을 통해 CJ온스타일과 협력 중소기업 간 동반성장 관계가 한층 더 공고해질 것으로 기대한다"며 "앞으로도 협력기업과의 상생 생태계 강화를 통해 지속가능한 선순환 구조를 만들어 나가겠다"라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

