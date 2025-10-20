복지부-교육부, 국립대학병원 포괄적 육성방안 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제2차 '지역·필수·공공의료 강화 협의체' 개최

보건복지부는 20일 정부세종청사에서 '지역·필수·공공의료 강화 협의체' 제2차 회의를 열고 지역·필수·공공의료 위기 속 국립대학병원의 역할 강화 방안과 이를 지원하기 위한 임상·교육·연구 등 포괄적 지원 방안을 논의했다고 밝혔다.

이형훈 보건복지부 제2차관이 20일 정부세종청사에서 열린 '지역·필수·공공의료 강화 협의체' 2차 회의에서 발언하고 있다. 보건복지부

이날 회의에는 이형훈 복지부 제2차관 주재로 정통령 공공보건정책관, 윤혜준 교육부 의대교육기반과장과 각 권역을 대표하는 충남대학병원·경북대학병원·전북대학병원·강원대학병원 병원장 등이 참석했다.

복지부와 교육부는 국정과제인 국립대학병원 거점병원 육성을 위한 청사진을 제시했으며, 협의체와 국립대학병원 현장 간담회 등 의견 수렴을 통해 '지역·필수·공공의료 강화를 위한 국립대학병원 포괄적 육성방안'을 마련할 계획이다.

또 협의체와 별개로 복지부와 교육부는 현장 소통을 강화하기 위해 개별 국립대학병원을 직접 찾아가 구성원 대상으로 역량 지원 방안, 현장 우려 사항 등에 대해 충분히 설명할 계획이다.





이형훈 제2차관은 "그간 정부와 국립대학병원은 다방면으로 소통했으나 이제는 지역·필수·공공의료 강화를 위한 국립대학병원의 역할과 지원 방안을 보다 구체적 논의할 단계"라면서 "소통을 더욱 강화하되, 지역의료 위기의 시급성을 고려해 조속히 국립대학병원 거점병원으로 육성에 필요한 정책을 추진하겠다"고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

