강북구, 우이천 수변활력거점 ‘재간정’ 20일부터 운영

책·음악·커피 한자리…휴식과 문화의 복합 명소

서울 강북구(구청장 이순희)는 우이천 수변활력거점에 복합문화공간 ‘재간정(在澗亭)’을 조성하고 20일부터 본격 운영에 들어간다고 밝혔다.

재간정 내부. 강북구 제공.

‘재간정’(도봉로101길 18)은 지상 1층, 연면적 330.9㎡ 규모의 감성형 복합문화공간으로, 우이천의 자연경관을 감상하며 책과 음악, 커피를 함께 즐길 수 있는 휴식 명소다. 구는 주민들이 머물며 힐링과 여가, 문화를 함께 경험할 수 있는 새로운 지역거점으로 기대하고 있다.

‘재간정(在澗亭)’은 이름 그대로 ‘계곡 속 정자’라는 의미를 지닌다. 예로부터 우이구곡의 마지막 아홉 번째 곡에 자리했던 정자의 이름에서 유래했으며, 사라진 옛 정자의 풍류 정신을 오늘날의 복합공간으로 되살렸다는 상징적 의미를 담고 있다. 운영시간은 화요일부터 일요일까지 오전 10시부터 오후 9시까지이며, 월요일과 명절 당일은 휴관한다.





이순희 강북구청장은 “재간정을 자연과 문화, 상권이 어우러진 우이천의 명소로 발전시켜 나가겠다”며 “방문객에게는 쉼과 여유를, 주변 상권에는 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”고 말했다.





