강원더몰, 강릉 가뭄 극복 특별전 '대박'…21일 3차 30% 할인쿠폰 쏜다

강원더몰, '강릉을 지켜요, 함께하는 소비'

1·2차 쿠폰 발행으로 매출 약 2000만원 달성

지역경제 회복 상생 캠페인 역할 '톡톡'

강원특별자치도 대표 온라인 쇼핑몰 '강원더몰'은 10월 1일부터 진행 중인 '강릉 가뭄 극복 특별기획전'을 통해 지금까지 약 2000만원의 매출을 기록했다고 20일 밝혔다.

'강원더몰'. 강원도 제공

이번 기획전은 가뭄 피해로 어려움을 겪고 있는 강릉 지역 소상공인과 입점기업의 판로 지원을 위해 마련된 소비 촉진 행사로, 현재 강릉 지역 73개 기업이 참여해 농·수·특산물 및 가공식품, 생활용품 등 다양한 상품을 선보이고 있다.

강원더몰은 소비자들의 높은 관심에 힘입어 오는 21일 3차 할인쿠폰(2000만원 규모)을 추가 발행할 예정이다.

소비자는 쿠폰을 통해 강릉 지역 상품을 30% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

정호철 강원특별자치도 경제정책과장은 "이번 기획전은 단순한 할인 행사를 넘어 지역경제 회복을 위한 상생 소비 캠페인으로 의미가 크다"며 "3차 쿠폰 발행을 통해 더 많은 소비자가 강릉 지역 상품을 소비하고, 지역경제 회복에 함께 동참하길 바란다"고 전했다.





한편, '강릉 가뭄 극복 특별기획전'은 강원더몰 홈페이지 내 전용 기획전관을 통해 10월 말까지 진행될 예정이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr