강원더몰, 강릉 가뭄 극복 특별전 '대박'…21일 3차 30% 할인쿠폰 쏜다

강원더몰, '강릉을 지켜요, 함께하는 소비'
1·2차 쿠폰 발행으로 매출 약 2000만원 달성
지역경제 회복 상생 캠페인 역할 '톡톡'
강원특별자치도 대표 온라인 쇼핑몰 '강원더몰'은 10월 1일부터 진행 중인 '강릉 가뭄 극복 특별기획전'을 통해 지금까지 약 2000만원의 매출을 기록했다고 20일 밝혔다.
이번 기획전은 가뭄 피해로 어려움을 겪고 있는 강릉 지역 소상공인과 입점기업의 판로 지원을 위해 마련된 소비 촉진 행사로, 현재 강릉 지역 73개 기업이 참여해 농·수·특산물 및 가공식품, 생활용품 등 다양한 상품을 선보이고 있다.
강원더몰은 소비자들의 높은 관심에 힘입어 오는 21일 3차 할인쿠폰(2000만원 규모)을 추가 발행할 예정이다.
소비자는 쿠폰을 통해 강릉 지역 상품을 30% 할인된 가격에 구매할 수 있다.
정호철 강원특별자치도 경제정책과장은 "이번 기획전은 단순한 할인 행사를 넘어 지역경제 회복을 위한 상생 소비 캠페인으로 의미가 크다"며 "3차 쿠폰 발행을 통해 더 많은 소비자가 강릉 지역 상품을 소비하고, 지역경제 회복에 함께 동참하길 바란다"고 전했다.
한편, '강릉 가뭄 극복 특별기획전'은 강원더몰 홈페이지 내 전용 기획전관을 통해 10월 말까지 진행될 예정이다.
춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
