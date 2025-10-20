인스파이어, 고규범 신임 대표 선임…"글로벌 경영 전문가"

P&G 등 다수 글로벌 기업 근무

12월1일 공식 취임…"고객 중심 운영"

인스파이어 엔터테인먼트 리조트는 고규범 제이시스메디컬 사외이사를 새로운 최고경영자(CEO)로 선임했다고 20일 밝혔다.

고규범 인스파이어 엔터테인먼트 리조트 신임 최고경영자(CEO). 인스파이어 제공

고 신임 대표는 서울대 화학공학과를 나와 하버드 경영대학원에서 경영학 석사(MBA) 학위를 취득한 뒤 프록터앤갬블(P&G), 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson), 스미스앤드네퓨(Smith & Nephew), 스트라이커(Stryker) 등 글로벌 소비재 및 헬스케어 기업에서 일했다. 이후 메디트(Medit) 대표이사로서 글로벌 성장을 주도했다. 지난해 11월부터는 미용의료기기 회사인 제이시스메디컬의 사외이사로 활동 중이다.

인스파이어 대표로는 오는 12월1일 공식 취임한다. 현 CEO인 첸 시 대표는 다음 달 말까지 직무를 수행하며 리더십 이양을 위해 신임 대표와 긴밀히 협력할 방침이다.





고 대표는 "한국뿐 아니라 글로벌 카지노 복합 리조트 업계에서 빠르게 성장 중인 인스파이어에 합류하게 돼 매우 기쁘다"며 "다양한 비즈니스 환경에서 얻은 국제적 경험과 고객 인사이트를 바탕으로 인스파이어의 우수한 인재들과 함께 혁신을 촉진하고, 고객 중심의 운영을 강화해 고객과 임직원, 이해관계자 모두에게 장기적인 가치를 제공하겠다"고 말했다.





