LG전자, '능동형 마이크로 LED' 신제품 출시…픽셀 개별 제어로 초고화질 구현

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LG 매그니트 최상위 모델…세계 시장 출시

행과 열 단위로 픽셀 제어

수동형 제품보다 한층 섬세한 화질 구현

136형 크기, 4K해상도·100만대1 명암비

LG채널·OTT·게임 등 초대화면으로 즐겨

LG전자는 오는 21일 우리나라를 시작으로 북미 등 세계 주요 시장에 마이크로 발광 다이오드(LED) 신제품 'LG 매그니트 액티브 마이크로 LED'를 출시한다고 20일 밝혔다.

LG전자가 픽셀 하나하나를 정밀하게 제어하는 능동형 매트릭스 기술을 적용한 마이크로 LED 신제품 'LG 매그니트 액티브 마이크로 LED'를 출시한다. 사진은 거실에 설치된 초대형(136형), 초고화질 LG 매그니트 액티브 마이크로 LED. LG전자

AD

이 제품은 LG전자의 초대형·초고화질 마이크로 LED 디스플레이인 LG 매그니트 라인업의 최상위 모델이다. 픽셀 하나하나를 정밀하게 제어하는 능동형 매트릭스 기술을 적용했다. 이에 따라 행과 열 단위로 제어하는 일반적인 수동형 매트릭스 제품 대비 훨씬 섬세하게 초고화질 영상을 구현할 수 있다. 크기는 136형(가로 약 3m·세로 약 1.7m)으로, 4K(3840x2,160) 해상도와 100만대 1에 이르는 명암비로 몰입감을 극대화했다는 평가를 받는다.

독자적인 모듈 표면 처리 기술로 빛 반사도 최소화했다. 이로 인해 제품은 어떤 시청 환경에도 깊이 있는 블랙과 함께 정확한 색감을 표현할 수 있다. 정밀한 정렬로 모듈 간 틈새를 줄이고 화면 깜빡임을 없앤 '플리커 프리' 설계로 장시간 시청 시에도 눈의 피로함이 적은 편안한 시청 환경을 제공한다. 화면 좌우에 내장된 스피커는 각각 최대 4.2채널 입체음향으로 총 100와트(W) 출력을 낸다. 고품질 음원을 손실 없이 재생하는 'eARC'도 지원해 집에서 영화관처럼 풍부한 음향을 즐길 수 있다.

제품에 탑재된 6세대 인공지능(AI) '알파9' 프로세서는 영상 제작자의 의도까지 분석해 화면 노이즈를 조정하고 얼굴·사물·글자·배경 등을 인식해 자연스럽고 입체감 있는 화질을 제공한다. 144㎐ 고주사율 지원으로 빠른 움직임이 두드러지는 게임, 스포츠 경기 감상 등에 최적화된 화면을 구현한다.

LG전자의 독자 스마트 TV 플랫폼 웹OS도 탑재해 광고 기반 무료 스트리밍 서비스 LG채널과 온라인 동영상 서비스(OTT), 게임 등을 편리하게 즐길 수 있다. 명화, 게임 일러스트 등 다양한 콘텐츠를 취향에 따라 감상할 수 있는 'LG 갤러리 플러스'를 구독해 집을 거대한 전시관으로 꾸미는 것도 가능하다. iOS 및 안드로이드 OS 기기와 편리하게 화면을 공유할 수 있는 에어플레이2와 미라캐스트를 지원한다. 돌비의 프리미엄 HDR 영상 기술 '돌비 비전'을 적용했다.

글로벌 시험인증기관 TUV라인란드는 이 제품에 '컬러 컨시스턴시 와이드 뷰잉'을 인증해, 초대형 디스플레이임에도 균일한 색감과 넓은 시야각을 확보한 프리미엄 제품이라고 인정했다. 미국 연방통신위원회(FCC)도 전자파 적합성 규제 기준에 따른 주거공간 전자파 인증을 수여했고 영국 표준협회(BSI)는 협회가 규정한 난연성 평가 테스트를 통해 가정용·실내용 제품에 사용 가능한 클래스 2등급을 부여했다.

LG전자는 추후 이 제품을 무한확장이 가능한 비디오월 형태로 발전시켜 기업간거래(B2B) 시장까지 공략할 계획이다.





AD

박형세 LG전자 MS사업본부장(사장)은 "벽면을 가득 채우는 압도적인 크기와 초고화질로 집을 영화관으로 변신시켜줄 LG 매그니트 신제품을 통해 고객들에게 차원이 다른 홈 시네마 경험을 제공하겠다"고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>