KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 ETF, 신규 상장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

키움투자자산운용은 21일 'KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 ETF'가 유가증권시장에 신규 상장한다고 20일 밝혔다.

미국 대표 대형주 500종목과 미국 단기채에 투자하면서, '매월 목표 방어선'을 설정해 프로텍티브풋(Protective Put) 전략을 옵션 없이 복제한다. 월 단위로 하락 위험을 관리해 손실은 제한하고, 수익을 추구한다. 미국 대형주 500종목의 배당과 미국 단기채 이자 수익을 활용해 매월 말일 분배금을 지급하는 월배당 ETF다.

KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 ETF는 한 달 동안 매일 시장을 모니터링하며, 수익률이 월간 목표 방어선을 하회할 확률을 최소화할 수 있도록 주식과 채권의 자산 비중을 자동 조절한다. 시장 상승기에는 주식 비중을 확대해 미국 대형주의 성장성에 적극 참여하고, 하락기에는 채권 비중을 높여 방어력을 강화한다. 주식 비중은 최저 5%에서 최대 95%까지 시장 상황에 따라 동적으로 바뀐다. 하락 위험을 관리하고 변동성을 낮춘 마음 편한 투자를 지향한다.

ETF는 옵션을 직접 매수하지 않고, 옵션 효과를 복제하는 '델타헤지' 기법을 활용해 하방을 막는 풋옵션 효과는 유지하면서도 옵션 비용 부담을 줄였다.

같은 전략 구조를 적용한 'KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 ETF'는 지난 7월 설정 이후 수익률 6.10%를 기록하며 안정적인 성과를 이어가고 있다.

이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 "KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 ETF는 미국 대형주 시장의 장기 성장성에 기초하면서도, 변동성이 큰 글로벌 금융환경 속에서 투자자가 안심하고 장기 보유할 수 있도록 설계된 상품"이라고 소개했다.





AD

이어 "불확실성이 예상되는 시장에서도 안정적인 투자를 추구할 수 있는 방법"이라며 "중위험·중수익 성격의 상품인 만큼 안정 지향적인 투자자에게 적합하다"고 설명했다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>