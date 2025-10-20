강릉시, 2026년 주민참여예산 17개 사업 18억원 반영 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

행정·산업·문화 관광 등 분야

주민들이 직접 예산편성 제안

강릉시주민참여예산위원회(위원장 김형섭)는 지난 15일 회의를 개최해 강릉시 2026년 당초 예산안에 시민제안사업 17건 18억3500만원을 직접 반영하기로 결정했다.

강릉시주민참여예산위원회가 지난 15일 회의를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 강릉시 제공

강릉시주민참여예산위원회에서는 지난 3월 21일부터 8월 31일까지 강릉시청 누리집, 우편 등을 통해 시민들로부터 제안된 29건의 제안사업에 대하여, 4개 분과위원회에서 사업의 타당성, 공공성, 추진 가능성 등을 검토 후 17건의 사업을 전체위원회에 상정했다.

전체위원회 회의에서는 '순포습지 산책로 환경개선 사업' 등 최종 17개 사업에 18억3500만원의 주민참여예산을 강릉시 2026년 당초예산안에 직접 반영하기로 의결하였다.

반영된 사업들은 강릉시의회의 심의를 거쳐 최종 확정될 예정이며, 2026년 연내 사업을 추진하게 된다.

주민참여예산제도는 지방자치단체의 예산 과정에 주민을 참여시킴으로써 지방재정 운영의 투명성과 공정성을 높이기 위한 제도이다.

강릉시에서는 매년 30억원 규모로 주민참여예산 사업의 제안 공모를 받아 강릉시 예산에 직접 반영하고 있으며, 사업당 2억원 범위에서 행정, 산업, 문화, 관광, 지역개발 등 시민의 삶의 질을 향상시킬 수 있는 사업에 대해 강릉시민이라면 연중 누구나 제안이 가능하다.





강릉시주민참여예산위원회 김형섭 위원장은 "주민참여예산제도는 시민분들의 참여로 완성되는 만큼, 많은 시민분의 참여를 바란다"고 밝혔다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

