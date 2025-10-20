"카드사 해킹 대응 1554% 급증…예산은 찔끔 늘려"[2025국감]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박찬대 의원실 8개 카드사 전수조사

"해킹 시도 크게 늘었는데도 예산 인상은 소극적"

지난 5년 동안 국내 주요 카드사의 해킹 대응 건수가 1554% 급증했음에도 관련 예산은 22% 증가하는 데 그친 것으로 조사됐다.

국회 정무위원회 소속 박찬대 더불어민주당 의원은 카드업권의 보안 실태를 점검하기 위해 8개 카드사(국민·비씨·신한·하나·현대·우리·삼성·롯데)의 정보보호 예산과 인력을 전수조사한 결과 이같이 나타났다고 20일 밝혔다.

박 의원에 따르면 2021년부터 2025년 사이 8개 카드사의 정보보호·개인정보보호·모의해킹·보안관제 등의 예산은 2021년 1073억원에서 2025년 1316억원으로 22.6% 증가했다. 정보보호 전담 인력은 2021년 315명에서 2025년 452명으로 43.5% 늘었다.

카드사별로 보면 현대카드는 예산 증액률이 83.4%로 가장 컸고, 삼성카드는 반대로 7.6%를 감액했다. 전담 인력의 경우 우리카드는 218.1% 증가했으나, 하나카드는 5년 전과 동일한 16명으로 변동이 없었다.

박 의원은 "해킹 시도가 급증하는 상황에서 업계 전체 예산 확대가 미흡하고 회사별 대응도 제각각"이라고 주장했다. 금융보안원이 국회에 제출한 자료에 따르면 최근 5년간 해킹 시도에 대한 일평균 대응 건수는 2021년 6909건에서 2025년 8월 말 11만4288건으로 1554% 급증했다.





급증하는 해킹 시도에 대비해 금융기관이 최소 투자기준 설정 등을 통해 획일적 투자를 유도할 필요가 있다는 지적이다. 박 의원은 "8개 카드사의 보안투자가 늘어나는 해킹 수 대비 제자리 수준에 머물렀다는 것을 확인했다"며 "정부의 정보보호 대책에 발맞춰 카드사도 급증하는 해킹에 대비해 더 촘촘한, 자체적인 방어막을 구축해야 한다"고 강조했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

