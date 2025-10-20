출전 선수 36명 확정…'안방을 수성하라'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제네시스 챔피언십 출전 국내 선수 확정

정한밀 포인트 36위 극적 대회 합류

김동민 상위 랭커 엄재웅 불참 행운 티켓

한국프로골프(KPGA) 투어와 DP월드 투어 공동 주관 대회인 제네시스 챔피언십에 나서는 국내 선수 36명이 정해졌다.

KPGA는 20일 제네시스 챔피언십 직전 대회인 더 채리티 클래식 종료 후 제네시스 포인트 상위 36명이 출전 티켓을 거머쥐었다고 발표했다. 제네시스 포인트 1위 옥태훈을 비롯해 2위 이태훈(캐나다), 3위 김백준, 4위 최진호, 5위 배용준, 6위 문도엽, 7위 최승빈, 8위 신용구, 9위 송민혁, 10위 사돔 깨우깐자나(태국)가 제네시스 포인트 톱 10에 올랐다.

김동민이 제네시스 포인트 36위에 올라 제네시스 챔피언십 출전 자격을 얻었다. KPGA

AD

정한밀과 김동민은 극적으로 대회 참가자 명단에 합류했다. 더 채리티 클래식 전까지 제네시스 포인트 42위에 위치했던 정한밀은 이 대회에서 공동 21위에 올라 제네시스 포인트 36위로 대회 출전 자격을 획득했다.

제네시스 포인트 44위 김동민은 더 채리티 클래식에서 공동 21위를 차지해 제네시스 포인트 37위까지 7계단 뛰어올랐다. 김동민은 제네시스 포인트 34위 엄재웅이 불참해 제네시스 챔피언십에 극적으로 합류했다.

이번 대회는 오는 23일부터 나흘간 충남 천안 소재 우정힐스 컨트리클럽(파71·7367야드)에서 펼쳐진다. 지난해 KPGA 투어에 배정된 인원은 30명이었으나 올해는 36명으로 확대됐다. DP월드 투어 소속 선수는 90명이 참여한다. 총상금은 400만달러다. 이 대회에서 KPGA 투어 선수들이 획득하는 상금의 50%가 공식 상금으로 인정된다.





AD

제네시스 챔피언십 우승자에게는 KPGA 투어, DP월드 투어 시드 2년(2026~2027년)과 제네시스 포인트 1300포인트 및 레이스 투 두바이 랭킹 포인트 835포인트가 지급된다. 우승자에게는 우승 상금 68만달러와 제네시스 GV80이 제공된다. 또 KPGA 투어 선수 중 상위 1명은 내년 미국프로골프(PGA) 투어와 DP월드 투어 공동주관 대회인 제네시스 스코티시 오픈에 나설 수 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>