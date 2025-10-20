[2025국감]90대 무형문화유산 보유자 "실연 불가"…국가유산청 사실상 방치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김승수 "전승교육 실적 미제출에도 점검 無"

보유자 평균 75.8세, 고령화 심각해져

국가유산청이 무형문화유산 전승 교육 실적을 형식적으로 관리하며 사실상 방관하는 것으로 드러났다. 고령 보유자 상당수가 실연할 수 없는 상태인데도 전승 실태를 제대로 점검하지 않는다는 지적이 제기됐다.

김승수 국회 문화체육관광위원회 의원이 19일 공개한 국가유산청의 '2024년 공개행사 점검사업 결과보고서'와 '90세 이상 보유자 전수교육 실적보고서'에 따르면, 다수 보유자가 고령과 건강 문제로 전승 활동을 이어가기 어려운 상황인데도 관리·감독이 사실상 이뤄지지 않았다.

현행 '무형유산의 보전 및 진흥에 관한 법률' 제17조는 국가유산청이 무형유산 보유자를 지정하고 전승 교육이 이뤄지도록 관리·지원해야 한다고 규정하고 있다. 보유자는 매년 1회 이상 공개행사를 열고 전수를 교육해야 한다.

그러나 A 보유자(93)는 건강 악화로 지난해 정기 공연에서 자신의 배역을 수행하지 못했다. 현장 전문가도 "실제 연행이 불가능할 정도로 노쇠해 명예 보유자로 전환할 필요가 있다"고 평가했다.

B 보유자(94)는 스스로 실연이 어렵다고 판단해 행사 경비를 감액해 신청했다. 평가 보고서에는 "초고령으로 인해 전통 제작 기능 실연이 부족했다"는 지적이 담겼다. 그는 최근 2년간 전승 교육 실적도 제출하지 않았다.

C 보유자(91) 또한 행사에 참석만 하고 실연하지 않았다. 보고서에는 "고령으로 더 이상 연행이 어려운 것으로 판단된다"고 기록됐고, 해당 단체는 2년째 전승 교육 실적을 내지 않았다.

무형유산 보유자의 고령화 속도는 빠르다. 올해 기준 평균 연령은 75.8세로, 2021년(73.9세)보다 약 2세 많아졌다. 현재 전체 보유자 172명 중 70~80대는 121명(70.3%), 90대는 열두 명에 이른다.

보유자가 전혀 없는 종목은 여섯 종목으로, 지난해보다 한 종목 늘어나는 데 그쳤다. 보유자가 한 명뿐인 종목도 서른네 분야나 된다. 무형유산 전승의 지속 가능성에 적신호가 켜진 셈이다.





김 의원은 "고령화된 전승 환경에 맞는 관리 체계를 마련하지 않으면 전통의 맥이 끊길 수 있다"며 "평생을 전승에 헌신한 보유자들에게 명예 보유자 지정 등 예우를 다하되, 종목의 계승이 이어지도록 국가유산청이 적극적으로 대응해야 한다"고 강조했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

