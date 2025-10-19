경기도교육청, 유·초·특수학교 수석교사와 함께 여는 '수업의 미래'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도교육청, '초등 미래수업 포럼' 개최

미래 교육 변화 대응하는 수업의 본질·방향 모색

인공지능·생태교육 등 12개 주제별 수업 사례공유 교원 참여 확대



경기도교육청(교육감 임태희)이 지난 18일 '유·초·특수 수석교사와 함께하는 2025 초등 미래 수업 포럼'을 개최했다. 미래 사회에서 학생 역량을 기르기 위한 수업의 본질과 방향을 모색하고, 현장 교원의 수업 전문성을 키우기 위해 기획한 자리다.

경기도교육청이 지난 18일 '유·초·특수 수석교사와 함께하는 2025 초등 미래 수업 포럼'을 개최하고 있다. 경기도교육청 제공

AD

경희대학교 국제캠퍼스에서 열린 이번 포럼에는 도내 유치원 및 초등학교 교원 400여 명이 참석해 미래 수업에 대한 높은 관심을 반영했다.

주요 순서는 ▲기조강연 ▲수업 사례 나눔 ▲모의수업의 총 3부로 나눠 진행했다. 1부에서는 ▲미래사회와 교육의 방향(김태원 전 구글코리아 전무) ▲수업을 다시 묻다(이환규 빛가온초 수석교사) 주제 강연을 통해 교육의 변화 방향을 이해하고 수업이 나아갈 길을 성찰하는 시간을 마련했다.

이어 2부에서는 ▲질문이 살아있는 교실 ▲사회정서학습 ▲인공지능과 에듀테크 활용 ▲생태전환교육 ▲논술형 평가 단원 설계 등 참석자들을 주제에 따라 12개 반으로 나누고, 교실에서 얻은 경험과 고민을 토대로 다양한 수업 이야기를 공유했다.

3부에는 수석교사가 교사 역할을, 참가한 교원이 학생의 역할로 참여해 수업을 배우고 함께 이야기를 나누는 모의수업 시간으로 진행했다.

수업 시연 뒤에는 수업 의도와 맥락을 설명하고 참가자들과 질의응답을 나누며, 교사가 수업을 어떻게 바라보고 설계할 것인지에 대해 깊이 있는 성찰의 시간을 운영했다.





AD

도교육청은 이번 포럼으로 급변하는 교육환경 속에 교원의 수업 방향성에 대한 공감대를 형성하고, 초등 '깊이 있는 수업'의 실천을 넓혀 나갈 것을 기대하고 있다. 나아가 교사의 전문성 신장과 학생의 미래 역량 강화로 공교육의 신뢰와 만족도를 높일 수 있도록 적극 지원할 방침이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>