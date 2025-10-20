본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[단독]그림손 북극서클 의장 “북극 없이는 성장 어려워…韓, 중요 파트너”

이현주기자

손선희기자

입력2025.10.20 08:53

시계아이콘02분 29초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

[북극, 패권의 新항로]②
올라퓌르 라그나르 그림손 북극서클 의장 인터뷰
"북극옵서버 중 한국 가장 모범"
소통과 협력은 모두에게 이익

"전 세계가 북극의 광물, 에너지 자원 없이는 경제 성장을 유지하기 어렵다는 사실을 깨닫고 있습니다.”


북극서클총회 의장인 올라퓌르 라그나르 그림손(Olafur Ragnar Grimsson) 전 아이슬란드 대통령은 지난 15일(현지시간) 아시아경제와 인터뷰에서 전 세계 주요국이 북극서클에 적극적으로 참여하는 이유에 대해 이렇게 설명했다. 북극서클총회는 2013년 이래 매년 아이슬란드 레이캬비크에서 개최되는 북극 관련 최대 국제 포럼이다. 기후변화, 과학기술 연구, 지속 가능한 발전 등 북극 이슈를 폭넓게 논의하는 장이다. 올해는 70개국에서 온 2000여명이 지난 16~18일 북극서클 총회에 참석하기 위해 모였다.


[단독]그림손 북극서클 의장 “북극 없이는 성장 어려워…韓, 중요 파트너” 올라퓌르 라그나르 그림손 전 아이슬란드 대통령(북극서클 의장)이 지난 15일(현지시간) 레이캬비크 하르파 콘서트홀 회의실에서 아시아경제와 인터뷰를 하고 있다. 손선희 기자
AD

그림손 의장은 극지 연구에서 한국이 '중요한 파트너'라고 평가했다. 그림손 의장은 다른 나라 사람들에게도 북극 이사회 옵서버 가운데 한국이 가장 모범적이라고 소개한다.


한국에 대한 애정이 남다른 그림손 의장은 1996년부터 20년간 아이슬란드 대통령직을 역임하면서 2015년 한국을 방문하기도 했다. 당시 방한을 계기로 한국과 아이슬란드 간 북극 관련 교류와 협력이 급물살을 탔고 지금까지 이어져 오고 있다. 12년째 북극서클총회를 직접 주관하고 있는 그림손 의장은 여든살이 넘은 나이에도 불구하고 총회 시작 하루 전까지 직접 회의를 주재하는 등 열정적인 모습을 보였다.


다음은 그림손 의장과의 일문일답.


-북극서클총회가 10년 넘게 이어지며 글로벌 커뮤니티로 성장할 수 있었던 동력은.

▲2013년 북극서클을 처음 만들었을 때만 해도 빙하로 뒤덮인 지역의 중요성에 대한 인식이 매우 적었다. 그러나 점차 아시아, 아프리카, 아메리카, 유럽 등 모든 대륙의 미래가 이 지역의 변화에 달려 있다는 인식이 깊어졌다. 빙하 지역의 변화 없이는 지구의 미래를 이해하기 어렵다. 협력을 강요하는 것이 아니라 서로 만나 소통하며 자발적으로 협력하고 행동하는 것이 모두에게 이익이 된다는 것을 믿는다. 세계적으로 지정학적 긴장이 심한 상황에서도 북극서클의 동력은 계속 성장하고 있다.


-미국·중국·러시아 등 강대국들의 북극에 대한 관심이 높아지면서 지정학적 긴장도 고조되고 있다.

▲10~20년 후 모습은 예측하기 어렵지만, 에너지 구조에 중대한 변화가 일어나고 있는 것은 분명하다. 전 세계 주요국은 북극과 그린란드, 러시아 지역의 광물 및 에너지 자원 없이는 21세기 후반 경제 성장을 유지하기 어렵다는 사실을 깨닫고 있다. 인도, 한국, 일본 등 아시아 주요국도 북극의 에너지와 광물 자원에 대한 접근 없이는 경제 성장과 기술 발전을 이어가기 어렵다.


-현재 북극권 핵심 국가인 러시아는 2021년 우크라이나와 전쟁을 벌인 이후 다자협력 무대에서 빠졌다.

▲그렇다. 다만 내 경험상, 전쟁을 시작하기 2~3년 전부터 이미 러시아는 다른 국가들과 북극의 미래를 위한 논의 참여 의사가 줄었다. 러시아 내에서 열린 회의에는 참여했지만, 해외에서 개최된 회의에는 참석하지 않았다. 전쟁 전부터 러시아는 자체적으로 북극 정책을 재정립했다. 블라디미르 푸틴 대통령이 전쟁을 일으키기 1년 전에 북극 업무를 외교부가 아닌 극동북극개발부로 이관했다는 점이 방증이다. 이는 러시아가 북극 정책을 서방과의 협력보다 아시아와의 관계로 더 집중하겠다는 행정적 신호였다.


[단독]그림손 북극서클 의장 “북극 없이는 성장 어려워…韓, 중요 파트너” 그림손 의장(오른쪽)이 16일(현지시간) 북극서클 총회에서 크리스트륀 프로스타도티르(Kristrun Frostadottir) 아이슬란드 총리와 대담을 진행하고 있다. 북극서클

-북극서클총회에는 북극권 국가뿐만 아니라 비북극권 나라들도 참여하고 있다. 특히 한국의 참여가 갖는 의미는.

▲유럽이나 미국에서는 중국이 북국에 관심을 갖는 이유를 궁금해한다. (서양권 국가의) 언론에서는 (중국의 북극 활동을) 경계하기도 한다. 내 대답은 항상 '한국부터 얘기해보자'고 한다.


한국은 극지연구소를 중심으로 200명 이상의 숙련된 과학자가 있고, 신형 연구 선박도 갖고 있다. 북극과 남극 모두에서 글로벌 협력에 강력히 참여하고 있다. 그렇다면 한국은 왜 이렇게 빙하 지역의 미래를 연구하나. 그린란드 빙하의 4분의 1만 녹아도 전 세계 해수면이 2m 상승하게 되고, 이는 한국 해안지역에 매우 큰 영향을 준다.


결국 한국의 미래는 극지 빙하의 변화에 달려있다. 따라서 미래 위험을 조기 경고할 과학 역량을 구축하는 것이 중요하며, 한국은 이를 잘해나가고 있다. 한국은 전 세계 극지 연구 노력에서 중요한 파트너로 인정받고 있다. 한국은 빙하 지역 연구에 중요한 기여를 하고 있으며, 30년 장기 극지 과학 계획을 가진 유일한 국가다. 나는 다른 국가들에 한국을 본받을 것을 권한다. 한국은 아시아 해양 국가로서 극지 연구와 글로벌 협력에 큰 역할을 할 수 있는 매우 흥미로운 사례다.


- ‘북극항로’에 대한 한국의 관심이 높다. 한국의 북극 협력을 평가한다면.

▲한국은 단순히 조선 강국일 뿐만 아니라, 글로벌 해운과 선박 운항에서도 중요한 국가다. 북극 빙하가 계속 녹아 북극항로가 기존의 남쪽 경로를 점점 대체하게 되면 한국은 전 세계 해운 발전에 중요한 역할을 할 수 있다. 다만 북극의 세 항로가 실제로 어떻게 활용될지는 예측하기 어렵다. 발전 가능성을 단정하기는 어렵지만, 가능성은 분명히 존재한다.


-한국과 아이슬란드의 협력 관계에 대해 어떻게 생각하나.


지금 뜨는 뉴스

AD

▲수십 년 동안 매우 흥미로운 관계를 유지해 왔고, 지금도 (협력이) 활발하다. 처음에는 자동차와 기술 등 일부 산업에 맞물린 상업적 관계였으나, 점차 북극·해양·해운 등 다양한 분야로 협력이 확대됐다. 한국은 항상 북극서클총회에도 적극적으로 참가해 왔다. 한국 정부와 여러 과학 연구기관이 점점 책임감을 갖고 참여하는 모습이 매우 인상적이다. 유럽과 미국에 아시아의 북극 협력을 설명할 때 늘 한국을 거론하고 있다.




레이캬비크(아이슬란드)=이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr
레이캬비크(아이슬란드)손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
10·15 부동산대책
  • 25.10.1915:12
    "오피스텔 , 갭투자 해볼까"…수익형부동산에 돈 몰리나
    "오피스텔 , 갭투자 해볼까"…수익형부동산에 돈 몰리나

    미국 중앙은행이 양적 긴축(QT·시중 유동성 축소) 중단을 예고한 가운데 우리 정부는 부동산시장 과열을 막기 위해 대출 규제와 규제지역 확대 카드를 꺼내 들었다. 집값의 가장 큰 변수인 유동성 회복이 본격화되기 전에 부동산 시장을 차단하겠다는 선제 조치지만, 실제 효과를 거둘지는 미지수다. 마땅한 투자처를 찾지 못한 시중 부동 자금이 금리 인하 기조 속에 규제 사각지대인 오피스텔 등 수익형 부동산 시장으로 대거 유

  • 25.10.1611:20
    "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ]
    "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ]

    "오후에 집 보러 온다고 했던 손님이 '좀 더 지켜보겠다'며 약속을 취소했어요."(마포래미안푸르지오 인근 A공인)"계약금 넣겠다고 손님들이 몰렸어요. 대출 한도 줄어들까 봐 다들 서두르네요."(분당 양지마을 인근 B공인) 서울 전역과 경기 12개 지역을 토지거래허가구역(토허구역)과 규제지역으로 묶는 전례 없는 부동산 규제가 발표된 첫날 집값 급등 지역에서는 다양한 분위기가 연출됐다. 서울 한강 벨트의 한 축인 마포구는

  • 25.10.1517:43
    전세, 이상 없단 국토부…월세 부담엔 "대책 모색" 일문일답
    전세, 이상 없단 국토부…월세 부담엔 "대책 모색" 일문일답

    정부가 15일 발표한 주택시장 안정화 대책의 핵심은 서울 전역과 경기 일부 지역을 규제지역으로 묶고, 15억원 이상 고가주택의 대출 한도를 단계적으로 줄여 투기 수요를 정조준한 것이다. 김규철 국토부 주택토지실장은 이날 정부세종청사에서 브리핑을 열고 "서울 일부만 지정할 경우 규제를 피한 지역으로 가격이 번질 위험이 커 25개 자치구 전면 지정은 불가피했다며 "집값 상승세가 확산할 경우 추가 지정도 검토하겠다"고

  • 25.10.1511:29
    강북·경기 무주택자 LTV 70%→40%…서울 갭투자 차단
    강북·경기 무주택자 LTV 70%→40%…서울 갭투자 차단

    정부가 서울 전역과 강남권과 인접한 경기 일부 지역을 광범위하게 규제지역으로 묶은 건 집값이 급등한 '핀셋' 지역만 지정할 경우 인접한 곳으로 수요가 옮겨가는 풍선효과를 차단하기 위해서다. 지난해 하반기 들어 안정세를 보였던 서울 아파트값은 올해 들어 서울시가 토지거래허가구역을 해제한 3월 새 정부 들어 가계부채 관리대책을 내놓기 전이던 6월 급등세를 보였다. 지난달 초 주택공급방안을 망라한 공급대책을 내놨으

  • 25.10.1511:20
    금융위 대출규제 일문일답…"고가주택 촘촘한 규제 필요"
    금융위 대출규제 일문일답…"고가주택 촘촘한 규제 필요"

    금융위원회가 주택담보대출(주담대) 한도를 고가 주택 위주로 차등 적용하는 방안을 내놓았다. 이와 함께 총부채원리금상환비율(DSR) 스트레스(ST) 금리 하한선을 3%로 상향하고, 전세대출 이자상환분도 DSR 규제에 적용하기로 했다. 신진창 금융위 금융정책국장은 15일 오전 '10·15 주택시장 안정화 대책' 관련 브리핑에서 "6·27 대책 이후 가계부채 증가세는 상당 부분 둔화했다"며 "다만, 공급불안 우려와 선매수 수요, 기준

이슈
금융현미경
  • 25.10.1506:00
    우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?
    우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?

    우리금융그룹이 '생산적 금융' 분야에서 눈에 띄는 행보를 보인다. 이를 두고 전 금융위원장 출신인 임종룡 우리금융 회장의 영향이 크다는 평가가 나온다. 이미 부동산에 쏠린 자금을 주요 산업과 자본시장 등으로 전환해야 한다는 금융정책 방향성에 대해 고민을 했던 경험이 금융지주 경영에 반영됐다는 것이다. '전(前) 금융위원장' 임종룡…금융지주 회장 중 금융당국 이해 가장 높아임종룡 우리금융 회장은 지난달 29일 생산

  • 25.10.0106:20
    이찬진 금감원장, 금소처 격상 추진…내년 국민보고대회 예고
    이찬진 금감원장, 금소처 격상 추진…내년 국민보고대회 예고

    금융감독원이 금융소비자보호 조직 개편에 나섰다. 사고 발생 후 늦장 보상에 머물던 금융권 관행을 바꾸고 상품 설계부터 판매까지 전 과정에서 소비자 보호 문화를 정착시키기 위해서다. 금감원은 내년 상반기에 국민보고대회를 통해 금융소비자 보호의 성과를 공개할 계획이다. 원장 직접 나선 민원상담…"책임 전가 없다"이찬진 금융감독원장은 취임(8월 14일) 직후 은행·보험·저축은행·금융투자·빅테크(대형 정보기술 기업

  • 25.09.1006:10
    가정경제도 책임지는 모임통장, 은행권 경쟁 치열
    가정경제도 책임지는 모임통장, 은행권 경쟁 치열

    카카오뱅크가 시작한 모임통장 인기가 여전하다. 수년이 지났음에도 새롭게 출시되거나 서비스 범위를 넓히는 등 은행권 내 경쟁이 치열하다. 저원가성 예금을 쉽게 유치할 수 있으며 신규 고객도 끌어모을 수 있는 장점 때문으로 풀이된다. 10일 금융권에 따르면 카카오뱅크는 모임통장 잔액 10조원, 고객 수는 1200만명을 넘어섰다. 이는 출시 7년 만이다. 잔액도 출시 1년도 안 돼 1조원, 1년 8개월 만에 2조원, 4년 2개월 만에

  • 25.08.2006:05
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑

    정부가 교육세율을 기존보다 2배 높이는 교육세법 개정을 예고하면서 2금융권의 긴장감이 높아지고 있다. 실적 개선과 재무건전성 방어라는 과제를 안고 있는 상황에서 세부담마저 커지게 됐다. 일각에서는 비용 증가에 따른 부담이 결국 소비자에게 전가될 것이라는 우려도 나온다. 교육세율 0.5%→1% 인상…보험사 3500억원 추가 부담해야20일 금융권에 따르면 기획재정부는 최근 '2025년 세제개편안'을 발표하며 금융사 영업수

  • 25.07.0906:30
    스포츠 팬 잡아라…관련 적금 상품은
    스포츠 팬 잡아라…관련 적금 상품은

    은행들이 스포츠 팬 유치를 위해 적금 상품을 내놓고 있다. 한국프로야구(KBO)와 K리그 등 대표적인 종목에서 각자 응원하는 팀의 우승을 기원하는 마음을 담은 우승 적금이 대표적이다. 비대면 전용으로 상품을 내놓으면서 자사 뱅킹 애플리케이션(앱)으로도 고객을 유도하고 있다. 9일 금융권에 따르면 신한은행은 지난 7일부터 '1982 전설의 적금' 10만좌를 재판매한다. 지난 1일 출시한 이 상품은 나흘 만에 10만좌 한도가 모두

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기