칠곡군, 칠곡낙동강평화축제 전국축제로 우뚝!

AI 스마트 팔찌로 입장·대기·안전까지 한 번에

‘호국과 평화’ 의 고장

경북 칠곡군 칠곡보생태공원 일원에서 지난 16~19일까지 칠곡낙동강평화축제가 열렸다.

'AI 스마트 축제장'이라는 새로운 모델을 앞세워 사상 최대 흥행을 기록했다.

관람객들은 AI 예약 시스템을 통해 기다림 없이 체험 행사를 즐겼고, LED 전면 무대와 전국급 공연팀이 어우러진 무대에" 유료 콘서트보다 화려했다"는 반응이 쏟아졌다.

올해 축제의 핵심은' AI 스마트 팔찌'였다. 관람객은 QR 코드가 내장된 팔찌를 착용해 입장했다.

체험 행사 신청도 현장 대기 대신 AI 예약 시스템으로 진행됐다.

부스 앞 스크린에 팔찌를 스캔하면 대기 순서가 자동 등록되고, 순서가 다가오면 "10분 후 체험 시작"이라는 문자가 휴대전화로 전송됐다.

기다림 없이 자유롭게 축제를 즐길 수 있는 시스템이다.

팔찌에는 개인 QR이 연결되어 있어 미아 발생 시 위치를 신속히 확인할 수 있었으며, 주차장 입출차 또한 AI 기반 번호판 인식(LPR) 시스템으로 자동 처리돼 혼잡도가 실시간으로 표출됐다. 한 사람의 팔찌가 곧 입장권이자 안전장치, 그리고 편의 서비스가 된 셈이다.

김재욱 군수 인사말과 칠곡낙동강평화축제 행사 다양한 사진/김이환기자

무대 또한 한 단계 업그레이드돼 관람객들은 "유료 콘서트보다 화려했다"며 놀라움을 감추지 못했다. 첨단 시스템에 맞춘 공연 연출로 관람객의 체류 시간도 자연스럽게 늘어났다.

축제의 완성도는 '발 빠른 섭외전'에서도 드러났다. 인기 가수들의 출연료가 급등하기 전에 조기 계약을 추진해 통상가의 3분의 1 수준에 섭외를 마쳤다. 실제로 출연진 일부는 방송 출연 이후 인기가 급상승해 현재는 섭외가 어려운 수준이 됐다. 조기 계약이 축제의 품격을 높이고 예산 효율성까지 끌어올린 셈이다.

관람객은 개막일인 16일에는 5만명이, 미스터트롯 TOP7이 무대에 오른 17일에는 9만 명이 몰렸다.

18일에는 칠곡낙동강평화축제와 연계해 왜관 원도심에서 열린 '205 문화거리 페스타'까지 더해지며, 하루 13만명이 행사장을 찾았다. 폐막 시점에는 총40만 명에 육박할 것으로 예상된다.

'호국과 평화'라는 본래의 취지를 살렸다. 참전용사들이 입장할 때마다 관람객이 자리에서 일어나 박수를 보냈고, 무대에서는 참전 영웅을 기리는 주제 뮤지컬이 상연됐다.

"당신들의 희생이 오늘의 평화를 만들었다"는 내레이션과 함께 전쟁의 참상을 표현한 장면이 이어지자 객석 곳곳에서 눈시울을 붉히는 모습이 보였다. 군 관계자는 "형식적인 기념식이 아니라, 국민이 함께 호국의 의미를 느끼는 실질적 축제가 됐다"고 평가했다.

박서진, 김용빈 등 출연 가수의 팬클럽이 축제 기간 칠곡을 방문해 500상자 규모의 농산물을 구매로 이어져 경제적 효과도 컸다.

예상치 못한 변수도 있었지만, 군부대와 칠곡국토관리사무소의 긴급 협조로 밤샘 작업 끝에 안정화했다.

AI 기술과 대형 무대, 참전용사 예우가 어우러진 이번 축제는 다양한 체험 행사로도 호평받았다.

'55게임','328 보물찾기' 등 대형 콘텐츠는 단순한 놀이가 아니라 역사를 되새기는 체험으로 기획됐다.

6·25전쟁 당시 낙동강 방어선 전투를 모티브로 한 '55게임'은 55일간의 치열한 공방전을 상징했고, 328고지를 배경으로 한 보물찾기 프로그램은 유해 발굴의 의미를 되새기게 했다.

올해는 주민 참여도 크게 늘었다. '칠곡 스타를 찾아라' 프로그램을 통해 읍·면 예선을 거친 주민들이 본무대에 올라 공연을 펼쳤다.

각 지역 단체들도 무대에 올라 지역 문화를 함께 알렸다. 행사 관계자는" 이제 축제의 주인공은 관람객과 주민"이라며 "칠곡이 만든 축제가 아니라, 칠곡이 함께 만드는 축제였다"고 말했다.

김재욱 칠곡군수는" AI 기술을 활용한 스마트 운영으로 효율성과 편의성을 높이고, 전면 LED 무대와 다양한 체험을 통해 지역 축제의 수준을 한 단계 끌어올렸다"며"많은 국민이 찾아와 호국과 평화의 의미를 함께 나누고, 지역경제 활성화로 이어진 뜻깊은 시간이었다"고 밝혔다.





그러면서 "앞으로 스마트 축제 운영 과정에서 고령층의 이용 불편을 세심하게 보완하고, 프로그램을 더욱 고도화해 명실상부한 대한민국 대표 평화축제로 발전시켜 나가겠다"고 덧붙였다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

