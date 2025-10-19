"세계 속의 창원 알리다" … 창원서, 전 세계적 K-POP 열풍 이어나가다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

48개국 예선에서 선발된 4개 팀 결선

경연과 국내 K-POP 가수들의 콜라보



경남 창원특례시가 창원광장에서 열린 '2025 창원 K-POP 월드페스티벌'이 국내외 관객의 열띤 호응 속에 성황리에 마무리되며, 문화도시 창원의 위상을 다시 한번 드높였다.

전세계적 K-POP 열풍, 창원에서 이어나가다.

올해로 14회를 맞은 이번 축제는 케이팝을 사랑하는 전 세계인들이 참가해 퍼포먼스 실력을 겨루고, 국내 K-POP 아티스트들의 축하공연을 더하여 세계 속의 한국을 느낄 수 있는 대표적인 한류 문화축제로 연이어 개최되어 왔다.

지난 17일 창원시의 상징성을 부각하기 위해 12년 만에 창원광장에서 열린 경연에는 48개국 141개 팀 중 각 지역에서 치열한 글로벌 예선을 거친 후 결선에 오른 영국, 벨라루스, 코스타리카, 마다가스카르 대표 4팀이 무대에 올라 K-POP 퍼포먼스 실력을 뽐냈다. 5000여 석을 가득 채운 국내외 케이팝 팬들은 박수와 환호를 보내며 분위기를 한층 더 고조시켰다.

또한 산다라박, AB6IX, 이영지, 블랙스완, Kep1er, 8TURN, 태권크리 등 국내 케이팝 스타들이 축하공연으로 참여하여 축제의 열기를 절정으로 끌어올렸다. 결선 결과는 11월 4일 오후 11시 10분, KBS2TV를 통해 공개될 예정이다.





장금용 창원특례시장 권한대행은 "어느 때보다 전 세계적인 K-POP 열풍이 이어지고 있는 가운데 창원시도 궤를 같이할 수 있어 큰 자부심을 느낀다"며 "창원이 K-POP 붐을 유지할 수 있는 문화도시로 성장해 나갈 수 있도록 지속해서 관심을 가지고 최선을 다하겠다"고 말했다.





