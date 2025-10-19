UNIST 노바투스대학원, 2026학년도 전기 공학석사 신입생 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 5일까지 접수… 일·학습 병행 가능한 석사과정



AI 기반 산업 혁신 이끌 실무형 맞춤 공학인재 양성

UNIST(총장 박종래) 노바투스대학원이 2026학년도 전기 석사과정 신입생을 모집한다.

원서 접수는 오는 11월 5일까지 유웨이어플라이에서 온라인으로 이뤄진다.

노바투스대학원은 산업 현장의 문제 해결 능력을 키우는 실무 밀착형 공학전문대학원이다. 강의는 평일 저녁에 운영되며, 온·오프라인 수업을 통해 정규 석사학위를 취득할 수 있다. 특히 산업체 재직자와 취업 준비생 모두가 일과 학업을 병행할 수 있는 환경을 갖췄다.

이번 모집은 산업 전반의 디지털 전환과 AI 인재 수요 확대에 대응해 △산업인공지능 △미래모빌리티 △미래에너지 △산업안전 AI 등 4개 특화 프로그램으로 진행된다.

지원 자격은 국내외 학사학위 이상 취득자(학위 취득 예정자 포함) 또는 법령상 동등한 학력을 가진 자로, 산업체 실무자부터 미래 기술전문가까지 폭넓게 열려 있다.

지난해 첫 모집에서는 예상을 뛰어넘는 지원이 이어졌으며, 울산과 동남권 주요 기업 재직자들의 참여가 두드러졌다. 산업 현장에서 체감하는 기술 인력 수요가 그만큼 컸다.

김남훈 노바투스대학원장은 "산업의 변화는 이제 단순한 자동화를 넘어 AI 기반의 지능화와 최적화 단계로 진입하고 있다"며 "노바투스대학원은 이러한 흐름에 맞춰 현장과 기술을 동시에 이해하는 공학 석사 인재를 길러내고, 산업 혁신을 견인하는 실무형 플랫폼으로 발전할 것"이라고 말했다.





자세한 모집 요강은 UNIST 대학원 누리집에서 확인할 수 있다.

UNIST 노바투스대학원 2026학년도(2기) 신입생 모집 포스터.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

