경북 청년창업기업 12곳, 대구 현대백화점 팝업스토어 운영…의류·화장품·식품·생활용품

경북도는 17일부터 30일까지 2주간 더현대대구 3층 아카이브대구에서 '경북 청춘마켓' 팝업스토어를 운영한다.

'경북 청춘마켓'은 경북지역 청년창업기업의 백화점 유통 진입과 매출 확대를 지원하기 위한 현장형 판로개척 프로그램의 하나로, 경북도와 경북경제진흥원이 공동으로 추진한다.

더현대대구에 입주한 경북청년창업기업 임시 매장

경북청년창업기업 12개사가 참여해 의류, 잡화, 화장품, 식품, 생활용품 등 다양한 청년제품을 선보이며, 판매 부스는 브랜드 스토리를 반영한 공동 편집숍 형태로 꾸며져 소비자가 여러 브랜드의 제품을 자유롭게 체험할 수 있도록 구성됐다.

아울러 소비자와 소통을 강화하기 위해 행운권 추첨, 주말 DJ 부스, 시식데이 등 다양한 부대행사도 함께 운영한다.

경북도는 이번 팝업스토어가 단순한 판매 행사를 넘어 직접 소비자 반응을 확인하고 청년창업기업의 브랜드 시장성을 검증할 기회가 될 것으로 기대하며, 앞으로 청년창업기업의 온오프라인 유통망 진출과 브랜드 성장 지원을 지속적으로 확대할 계획이다.





이상수 경북도 지방시대정책국장은 "이번 '경북 청춘마켓'은 청년들의 도전정신과 창의적 아이디어가 빛나는 무대가 될 것"이라며, "도는 앞으로도 청년들이 지역을 기반으로, 안정적으로 창업하고 성장할 수 있는 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

