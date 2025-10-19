구자열 LS 의장, 日 와세다대 명예 법학박사 학위 수여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한일 경제협력 증진·국제 교류 확대 기여

LS그룹은 구자열 LS 이사회 의장이 일본 와세다대학교로부터 명예 법학박사 학위를 수여했다고 19일 밝혔다.

구자열 LS 이사회 의장(왼쪽부터)이 와세다대로부터 명예 법학박사 학위를 받고 다나카 아이지 와세다대 총장과 기념 촬영을 하고 있다. LS그룹 제공

AD

구 의장은 18일 일본 도쿄에 위치한 와세다대 아이즈야이치기념박물관에서 열린 '명예 법학박사 학위 수여식'에 참석했다. 수여식에는 김동원 고려대학교 총장, 승명호 고려대 교우회장, 김윤 한일경제협회 회장, 한국무역협회 관계자, LS그룹 임직원, 구 의장의 가족 등 70여 명이 참석했다.

와세다대는 구 의장이 한국무역협회장, 세토포럼(Seoul-Tokyo Forum) 이사 등을 맡아 한일 경제 협력 증진에 크게 이바지한 점을 높이 평가했다. 또 고려대 교우회장, 발전위원장 등을 맡아 양교 간 국제 교류 확대에 기여한 점도 평가에 반영했다.

앞서 고(故) 구두회 예스코 명예회장, 고 이건희 삼성 선대회장, 염재호 전 고려대 총장 등이 해당 학위를 수여한 바 있다.





AD

구 회장은 이날 답사를 통해 "명예박사 학위 수여는 양교의 신뢰와 교류를 상징하는 뜻깊은 일이며 한일 양국의 모범적인 리더가 되어 달라는 기대가 담긴 것이라 생각한다"며 "양국의 활발한 교류와 발전을 위해 더욱 노력할 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>