송이향 물든 봉화, 가을 미식의 중심으로

제29회 봉화송이축제 개막

송이·한약우·농산물·문화가 어우러진 가을 향연

가을의 깊은 향이 봉화 전역을 물들이고 있다. 대한민국 대표 가을 미식 축제 '제29회 봉화 송이 축제'가 16일 봉화읍 내성천 체육공원에서 화려하게 개막하며 전국의 미식가와 관광객들을 불러 모았다.

'송이향에 반하고, 한약우 맛에 빠진다'를 슬로건으로 내건 이번 축제는 오는 19일까지 4일간 열린다.

청정 봉화의 산과 들에서 자란 송이와 한약우, 그리고 농·특산물이 함께 어우러지며 봉화의 정체성을 담은 '가을 종합문화축제'로 펼쳐지고 있다.

첫날 개막식에서는 '오색 오미 대형 비빔밥 퍼포먼스'가 봉화의 청정 농산물을 한데 모아 500인분의 대형 비빔밥을 선보였다.

이날 저녁에는 이수연·정다경·천록담·최재명·손빈아 등 트로트 가수들이 출연해 흥겨운 무대를 펼치며 봉화의 가을밤을 수놓았다.

올해 축제의 백미는 단연 새롭게 선보인 '송이주막존'과 '내성천 송이라면존'이다.

초가집 형태로 꾸며진 주막에서는 도토리묵, 송이탕, 전통주 등 향토 음식이 어우러져 봉화의 맛과 멋을 한껏 살렸다.

올해는 송이 풍년으로 생산량이 늘면서 송이 판매 장터에도 활기가 넘친다. 봉화 송이 생산자 유통협회가 운영하는 장터에서는 신선한 송이가 직거래로 판매되고 있으며, 품질과 가격 모두 만족스럽다는 반응이 이어지고 있다.

서울에서 방문한 한 관광객은 "봉화 송이는 향이 깊고 육질이 단단해 다른 지역 송이와는 비교가 안 된다"며 엄지를 세웠다.

이번 축제는 미식뿐 아니라 문화와 체험이 함께하는 종합형 축제로 기획됐다.

'제42회 청량문화제', '봉화군 농특산물 한마당', '목재 문화행사' 등이 동시에 열리며, 지역민과 관광객 모두가 즐길 수 있는 장이 마련됐다.

박현국 봉화 축제 관광재단 이사장(봉화군수)은 "올해 송이 축제는 지역 대표 자원인 송이와 한약우를 중심으로 문화와 체험, 관광이 융합된 '봉화형 종합축제'로 발전했다"며 "가을의 맛과 향이 가득한 봉화에서 잊지 못할 추억을 만들어 가길 바란다"고 말했다.





송이향에 취하고, 한약우 맛에 빠지는 가을. 봉화는 올해도 '맛과 문화의 도시'라는 이름값을 제대로 증명하고 있다. 단순한 축제가 아닌, 지역과 농가, 관광이 어우러진 진정한 상생의 장이 열렸다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

