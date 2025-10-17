철원오대쌀로 물드는 가을…'2025 철원오대쌀 축제' 개막

강원도 철원군은 17일부터 19일까지 3일간 철원군 동송읍 장흥리 2721번지 은하수교 주차장 일원에서 '2025 철원오대쌀 축제'를 개최한다.
'철원 오대쌀 홍보관' 및 '철원 농·특산물 판배부스'를 비롯해 철원 농산물의 가치를 알리는 다양한 부스가 운영된다. 축제장에서는 철원DMZ마켓과 농특산물 판매부스를 통해 철원오대쌀을 특별가(10kg 3만5000원)에 구매할 수 있다. 또한, '철원오대쌀 가요제'와 '철원오대쌀 요리경연대회'로 철원오대쌀을 홍보하고 지역 예술인과 주민이 함께 즐기는 무대도 마련된다.
축제 둘째 날인 18일 오후 3시부터는 가수 홍진영, 신성 등 인기 트로트 가수들의 축하공연이 예정되어 있다. 흥겨운 무대와 관객 참여형 이벤트로 축제의 열기를 한층 끌어올릴 예정이다.
이와 함께 방문객이 직접 참여할 수 있는 다양한 이벤트도 준비되어 있다. '황금 쌀을 찾아라' 이벤트를 통해 순금 쌀알을 증정하고, 축제 10주년을 기념한 "10초를 잡아라" 등 철원오대쌀을 경품으로 제공하는 다채로운 이벤트가 마련되어 있다. 아이들과 가족 단위 방문객을 위한 '짚풀놀이마당'에서는 짚풀 그네, 전통놀이 체험 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 공간도 구성된다. 또한 '오대쌀 주먹밥 만들기', '가마솥밥 시연 및 떡메치기 체험', '오대쌀 가래떡 굽기' 등의 체험행사가 마련되어 있어 철원의 맛과 향을 한자리에서 즐길 수 있다.
이현종 철원군수는 "철원오대쌀은 대한민국을 대표하는 명품 쌀로, 이번 축제를 통해 그 우수성을 널리 알리고자 한다"며"철원 농업인과 주민, 관광객 모두가 함께 웃고 즐길 수 있는 축제로 만들겠다"고 전했다.
철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
