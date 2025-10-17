국내외 휴머노이드 로봇 총집결…엑스코, '대구 국제로봇산업전' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에이로봇, '앨리스M1' 첫 선

"로봇기술 최신 트렌드 파악"

최첨단 로봇 기술과 최신 트렌드를 한자리에서 만나볼 수 있는 로봇산업 전문 전시회 '2025 대구국제로봇산업전(ROBEX 2025)'이 오는 22일 부터 25일까지 4일간 엑스코에서 열린다.

이번 전시회는 작년에 이어 '2025 미래혁신기술박람회(FIX 2025)'와 연계 개최되며, 글로벌 첨단산업 융합 트렌드를 선보일 예정이다.

엑스코에서 열리는 '대구국제로봇산업전' 포스터

올해로 14회를 맞는 대구국제로봇산업전은 'AI로봇 시대로의 출발'을 주제로 첨단 산업용·서비스 로봇 전시와 함께 비즈니스 포럼, 체험 이벤트 등 다채로운 행사를 진행하며 로봇기업 65곳이 참여한다. 특히 국내외 휴머노이드 로봇이 총집결하고 돌봄 로봇·F&B(식음료) 로봇 등을 통해 체험 콘텐츠도 강화되며, 미래 제조 핵심기술도 함께 소개될 예정이다.

국내 대표 휴머노이드 로봇 기업인 에이로봇은 올해 처음 참가해 지난달 공개된 휠베이스 기반 모바일 휴머노이드 '앨리스M1'을 전시회에서는 세계 최초로 선보인다. 이를 통해 제조·물류·서비스 등 폭넓은 산업 분야에서의 활용 가능성을 제시한다.

함께 전시되는 '앨리스4'는 참관객과 주사위 놀이를 하며 볼거리와 즐길 거리를 제공한다. 이 로봇은 자체 개발한 리니어 액츄에이터를 기반으로 정교한 힘 제어와 이족보행을 구현하며, 피지컬 AI를 활용한 인간과 로봇 간의 복잡한 상호작용도 가능하다.

산업통상부 로봇 전문 국책기관인 한국로봇산업진흥원은 국가로봇테스트필드 사업, 로봇 플래그쉽 지역거점 구축사업 등 정부 차원의 로봇 정책을 홍보하며 다양한 로봇 실증환경을 전시한다.

특히 이번 전시회에는 K-휴머노이드 로봇을 이끄는 기업들이 대거 참가한다. 뉴로메카와 로보터블의 'NR-DURY'은 팝콘 제공 퍼포먼스를, 서큘러스·만드로·로보웍스의 'MCR-1A'은 마술 시연을 통해 대한민국 휴머노이드 로봇 기술력을 선보인다.

돌봄 로봇 분야의 선도기업 로보케어는 AI 돌봄 로봇 '케미프렌즈'를 전시한다. 이 로봇은 스스로 이동하며 기상·식사·복약 시간 안내, 말벗 역할과 위급상황 시 낙상 감지 및 119 연계 등 어르신들의 일상을 돕는다.

LG전자의 상업용 로봇 자회사인 베어로보틱스는 물류용 자율주행로봇 '카티100'(저하중), '카티600'(고하중 저상형)을 선보이며, 글로벌 스카라(SCARA) 로봇 시장 1위 기업 한국엡손은 주요 스카라 로봇 전 라인을 전시한다.

영인모빌리티는 중국 유니트리로보틱스와 협력해 국내 최초 휴머노이드 'G1'의 복싱 매치를 진행한다. 두 로봇이 헤드기어와 권투장갑을 착용하고 링위에 올라 펀치와 발동작을 주고받으며 흥미진진한 경기를 펼쳐 로봇 스포츠의 미래 가능성을 보여줄 예정이다.

이번 전시회를 통해 휴머노이드 로봇과 산업용 로봇, 자율주행 서비스 로봇까지 다양한 첨단 로봇 기술의 현주소와 향후 발전 방향을 한눈에 확인할 수 있을 것으로 기대된다.





최운백 대구시 미래혁신성장실장은 "대구는 국내 유일의 국가로봇테스트필드를 구축중이며, 로봇 분야 최초 'AI로봇 글로벌 혁신특구 지정' 등으로 AI로봇 수도로 도약하고 있다"며, "이번 전시가 로봇 분야의 최신 트렌드를 파악하고 첨단 기술정보를 공유하는 비즈니스 창출의 장이 되길 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

