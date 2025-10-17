하나은행, 미성년자 적금 '꿈꾸는 저금통' 출시…연 최고 4%

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하나은행이 미성년자 전용 적금 '꿈꾸는 저금통'을 출시했다고 17일 밝혔다.

'꿈꾸는 저금통'은 어린 시절 저금통의 추억과 함께 저축의 의미를 뜻깊게 경험할 수 있도록 기획된 상품이다. 적용금리는 기본금리 연 2.0%에 우대금리를 포함해 최고 연 4.0%의 금리를 제공한다.

가입 금액은 매월 1만 원 이상 50만 원 이하이며, 계약 기간은 1년제로 자녀가 성인이 될 때까지 세후 원리금이 매년 자동 재예치되도록 설계된 것이 특징이다.

우대금리 혜택은 하나증권의 증권연계 계좌를 등록 또는 보유한 경우 연 0.8%, 주택청약종합저축을 신규 가입하거나 보유한 경우 연 0.8%포인트, 하나은행 입출금통장을 통한 자동이체의 경우 연 0.2%포인트가 각각 제공된다. 또한 자녀가 출생하거나 초·중·고등학교에 입학하는 나이에 신규 가입 또는 재예치가 되는 경우 해당 연도에는 연 0.2%포인트의 '해피 이어(Happy Year)' 특별 금리가 추가로 적용된다.

하나은행 관계자는 "미래 세대를 위한 금융 파트너로서 작은 저축 습관이 아이들의 밝은 미래로 이어질 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.





자세한 내용은 하나은행 모바일 앱 '하나원큐' 또는 하나은행 전국 영업점에서 확인할 수 있다.





