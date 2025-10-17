"5만원 구매 고객 5000원 할인쿠폰 드려요"…이랜드리테일, '이득위크' 돌입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이랜드리테일 대경권(동아백화점·NC)이 오는 22일부터 28일까지 7일간 '이런 이득 처음이야! 이득위크' 행사를 연다.

이번 행사는 전국 이랜드리테일 전 지점과 지역 동시 참여 공동 프로모션과 함께 점포별로 차별적으로 다채로운 특별 이벤트를 진행한다.

이랜드리테일 '이득위크' 행사 포스터

이랜드 리테일에 따르면 '이득위크' 기간 동안 고객은 다양한 할인 및 혜택을 누릴 수 있다. 먼저, 22일부터 26일까지 5만원 이상 구매 고객에게 패션·모던에서 사용 가능한 5000원 할인쿠폰을 이멤버(APP)를 통해 다운로드 받을 수 있는 '할인에 또 할인 혜택쿠폰' 이벤트가 진행된다. 또한 22일에는 합산 100만원 이상 구매 고객에게 5만 이포인트를 추가해 주는 '스페셜 리워드 데이' 이벤트도 진행된다.

대구경북권 주요 점포에서는 점별 차별화된 행사와 사은행사를 진행하는데, 먼저 사은행사로 수성점에서는 22일 단 하루, 동아IM뱅크카드로 전 층 합산 10만원 이상 구매 시 5000원 상품권을, 20만원 이상 구매 시 스타벅스 또는 롤링핀 1만원권 증정 행사를 진행한다. 또한 쇼핑점과 수성점에서는 인디고 뱅크 키즈·더데이걸·로엠걸즈·애니바디 등이 함께하는 공동 주제 행사 '이득위크 스페셜전'을 진행한다.

그리고 지점별 행사들로

쇼핑점에서는 닥스·헤지스 특별초대전을 비롯 유닛 니트 균일가전(1만9000원·2만9000원·3만9000원), 크로커다일·피에르가르뎅·올젠 등 남성 F/W 이월상품 대전, 무크·콜핑 균일가전, 커터앤벅·PGA골프 F/W 상품전 등을 진행하며, 수성점에서는 포라리 동아수성점 단독 F/W 슈퍼 대전을 비롯 폴햄·인터크루·리트머스 캐주얼 이월상품 특별가전, 닥스·헤지스·질스튜어트 LF패션 특가상품대전, 틸버리·더레노마·파파야 등이 참여하는 영·캐주얼 여성 가을이월 상품 개방전 등을 진행한다.

식품매장에서는(동아쇼핑·수성·강북·구미점) 23일부터 26일까지 매일 단하루 지정상품 초특가 행사를 진행하며, 22일부터 '가을에 만나는 어텀위크'행사로 사과·배·단감·한돈·오징어·갈치·꽃게 등 한정 수량행사를 진행한다. 또한 미리만나는 한우데이 행사와 절임배추 사전예약 행사, 오후 5시 이후 진행되는 타임세일 '퇴근런' 등 실속 있는 행사들을, 이 외도 건강 프로젝트 대전, 2개 상품 구매시 추가 혜택을 주는 '2득템' 이벤트, 오프라이스&애슐리 상품전 등이 진행된다.





또한 모던하우스(동아쇼핑·수성·강북·NC엑스코·NC경산점)에서는 패브릭 홈스타일링전, 주방용품·도자기·소형가전 시리즈 할인전 등이 열린다. 이랜드리테일 대경권 관계자는 "이번 이득위크는 명절이후 알찬 쇼핑을 원하시는 고객들을 위해 계획된 프로모션이기에 실속 있는 혜택으로 고객 만족을 더해줄 수 있을 것"이라고 밝혔다.





