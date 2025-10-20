'최대 격전지' 떠오른 서울시, 국정감사 시작[2025국감]

20일 국토위·23일 행안위 국감

운항 멈춘 한강버스, 최대 쟁점

부동산·명태균 등 이슈도

오세훈 서울시장의 민선 8기 마지막 국정감사가 시작된다. 2026년 지방선거를 앞두고 있는 만큼 오 시장 재임 기간 시정 및 논란에 대한 철저한 검증이 이뤄질 것으로 전망된다.

국회 국토교통위원회는 이날 오전 10시부터 서울시청에서 서울시에 대한 국정감사를 실시한다. 행정안전위원회 국정감사는 사흘 뒤인 23일 오전 10시에 열린다.

오세훈 서울시장이 지난달 22일 국회 의원회관에서 열린 '내일이 더 기대되는 서울- 신속통합기획, 무엇을 바꾸었는가' 토론회에 참석해 축사하고 있다. 서울시 제공

AD

이날 국정감사에서는 오 시장이 추진한 핵심 사업들이 도마 위에 오를 것으로 보인다. 최근 운항을 중단한 한강버스는 국토위와 행안위 두 곳에서 모두 다룰 예정이다. 행안위는 국감 증인으로 한강버스 운영사인 이크루즈 대표, 한강버스 대표, 선박 건조를 맡은 가덕중공업·은성중공업 대표를 채택했다.

앞서 한강버스는 지난달 18일 정식 운항을 시작해 좌석 점유율 80%를 넘기는 '만석 행진'을 이어갔다. 하지만 운항 후 전기계통 이상, 방향타 고장 등 잔고장이 여러 차례 발생했고, 시는 안정적인 운항을 위해 한 달간 '무승객 시범운항'을 실시하겠다고 밝혔다. 승객 없이 하루 14회 운행하며 예상치 못한 고장, 날씨 변화 등 변수에 대한 대응 수준을 높인다는 계획이다. 오 시장은 "선제적으로 안심할 수 있는 조치에 나서달라"고 주문한 것으로 알려졌다.

보증금 미반환 문제가 불거진 청년안심주택 사업도 쟁점이다. 청년안심주택은 시와 민간사업자가 청년·신혼부부의 주거 부담을 완화할 목적으로 공급하는 임대주택이다. 최근 민간사업자가 시공사에 공사대금을 지급하지 못해 건물이 강제경매에 넘어가며 세입자가 보증금을 돌려받지 못할 위기에 처한 바 있다. 이 사례를 포함해 보증금 미반환 문제가 생긴 곳은 총 296가구다. 시는 지난 2일 '청년안심주택 임차인 보호 및 재구조화 방안'을 발표하고 피해 임차인들이 보증금을 돌려받을 수 있게 했다. 이 밖에도 국토위는 신통기획 등 오 시장의 대표적인 부동산 정책 성과도 살필 것으로 보인다.





AD

행안위에서는 정치브로커 명태균 씨가 증인으로 채택됐다. 관련 수사가 이어지고 있는 가운데 오 시장과 명 씨가 국감에서 대면하게 된 것이다. 오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명 씨가 운영하던 미래한국연구소에서 미공표 여론조사 결과를 제공 받고, 오 시장 후원자로 알려진 김한정 씨가 비용을 대납했다는 의혹을 받고 있다. 김병민 서울시 정무부시장은 지난 16일 YTN 라디오에서 명 씨가 국감 증인으로 채택된 데 대해 "서울시를 대상으로 건전한 정책 경쟁의 장은 사라지고, 벌써부터 진흙탕 선거를 만드는 것은 아닌지 우려가 커진다"며 "(오 시장의) 사법적 리스크는 전혀 없다"고 말했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>