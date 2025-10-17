르엘 어퍼하우스 ‘카펠라 더 클럽’ 개관… 카펠라 호텔 그룹 직접 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- ‘르엘 어퍼하우스’ 입주민에게 제공되는 전용 멤버십 클럽

- 공간을 넘어, 교류와 문화를 나누는 하이엔드 라이프스타일 플랫폼

서울 용산구 한남동에 문을 연 '카펠라 더 클럽'은 '르엘 어퍼하우스'와 '카펠라 레지던스 서울' 입주민 만을 위한 프라이빗 멤버십 클럽으로 운영된다.

서울 서초구 헌인마을의 커뮤니티를 미리 경험할 수 있는 새로운 공간이 문을 열었다. 지난 16일, 서울 용산구 한남동에서 개관한 카펠라 더 클럽(Capella Residences Seoul Club)이 그 주인공이다. 글로벌 럭셔리 호텔 브랜드 카펠라 호텔 그룹이 직접 운영하며, 르엘 어퍼하우스와 카펠라 레지던스 서울 입주민에게만 제공되는 멤버십 커뮤니티로 마련됐다.

이날 오픈식에는 VIP 고객 및 관계자들이 참석한 가운데, 상량식이 함께 진행됐다. 상량식은 전통적으로 대들보를 올려 집의 완성을 기원하는 절차로, 이날 행사는 이를 현대적으로 재해석해 '공동체가 함께 집을 세우는 출발의 순간'이라는 상징적 의미를 담았다.

한남동 카펠라 더 클럽 지하 1층에는 LP음악과 현대미술이 어우러진 감각적 무드의 복싱 클럽, 2층 리빙룸은 카펠라 호텔 그룹의 핵심 철학을 담은 시그니처 공간이 자리한다. 3층에는 세계적 디자이너 크리스티앙 리에거가 설계한 '다이닝룸 바이 윌로뜨' 레스토랑, 최상층 루프탑 라운지에서는 셰프 에드워드 리가 한국적 식재료와 세계적 감각을 결합한 메뉴를 선보인다.

또한 클럽 내에서는 세계적인 아트 갤러리 '타데우스 로팍(Thaddaeus Ropac)'을 통해 유명 작가들의 작품을 만날 수 있다. 입주민들이 예술과 함께하는 일상적 영감을 누릴 수 있는 차별화된 요소로 평가된다.

카펠라 호텔 그룹은 2023년부터 2025년까지 'Travel & Leisure가'가 선정한 세계 최고의 호텔 브랜드를 3년 연속 수상할 만큼, 월드 베스트 호텔로서 그동안 글로벌 VVIP를 위한 최상급의 서비스를 제공해왔다. 르엘 어퍼하우스의 입주민들은 이러한 카펠라의 호스피탈리티 철학과 운영 시스템을 적용한 메인 커뮤니티 시설을 통해, 월드 베스트 호텔의 서비스와 프로그램을 일상생활에서 자연스럽게 누리게 된다.

헌인마을이 추구하는 철학은 글로벌 고급 주거 시장의 주요 흐름과 맞닿아 있다. 도쿄의 '아만 레지던스', 방콕의 '식스센스 레지던스 더 포레스티아스' 등 세계 주요 도시의 하이엔드 단지들이 호텔식 서비스, 프라이빗 커뮤니티, 예술적 경험을 결합한 복합 주거로 진화하고 있다.

헌인마을은 이러한 글로벌 트렌드를 국내에 적용한 대표적 시도다. 입주민은 단순히 생활 편의를 제공받는 수준을 넘어, 예술·미식·웰니스가 결합된 입체적 경험을 세대를 이어 공유되는 문화적 자산으로 향유하게 된다.

이러한 문화 자산은 지난 싱가포르 갈라 디너에서 시작됐다. 지난 8월, 르엘 어퍼하우스 계약자들이 카펠라 싱가포르에서 열린 갈라 디너에 초청돼 세계적 셰프들의 미식과 교류를 경험했다. 이후 한남동 '카펠라 더 클럽' 오픈으로 이어지며, 헌인마을은 문화와 미식, 예술이 어우러진 새로운 주거 라이프스타일을 제시하고 있다.

헌인마을에 조성되는 메인 커뮤니티는 세계적인 건축 사무소 데이비드 치퍼필드 아키텍츠(David Chipperfield Architects)가 설계하고, 카펠라 호텔 그룹이 직접 운영한다. 세심하게 큐레이션된 시설과 외부 조경을 자연스럽게 잇는 건축이 더해진 헌인마을 커뮤니티는, 입주민 간의 문화적 교류와 정서적 유대를 강화하며 주거 생활의 품격을 한층 끌어올릴 것으로 기대된다.

르엘 어퍼하우스 관계자는 "하이엔드 주거의 가치는 단순한 건축적 완성도를 넘어, 입주민이 함께 나누는 경험과 커뮤니티에서 비롯된다"며 "카펠라 더 클럽은 르엘 어퍼하우스가 지향하는 라이프스타일의 정수를 담아, 입주민의 일상을 한층 더 풍요롭게 할 뿐 아니라 국내 하이엔드 주거 시장이 글로벌 스탠더드로 도약하는 상징적 이정표가 될 것"이라고 말했다.

헌인마을은 총 5만6,000평 규모의 숲을 품은 최고급 주거 단지로, 강남에서 '숲을 소유하는 듯한 입지'를 갖췄다. 이곳은 222세대 규모의 르엘 어퍼하우스와 약 30실 규모의 카펠라 레지던스 서울 등 약 260세대 규모로 조성되며, 각각 2027년과 2028년에 입주를 앞두고 있다.





르엘 어퍼하우스는 단지의 전체 조경과 공사 진행 상황을 직접 볼 수 있는 현장 전망대를 운영하고 있으며, 한강 뚝섬공원에는 브랜드 철학과 숲의 가치를 감각적으로 체험할 수 있는 '르엘 어퍼하우스 갤러리'가 마련돼 있다. 두 공간 모두 사전 예약을 통해 방문할 수 있다.





