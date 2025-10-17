"과학영재 모여라" … 국립창원대, 2026학년도 영재교육대상자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국립창원대학교가 2026학년도 신입 영재교육대상자를 모집한다.

국립창원대 과학영재교육원은 오는 28일 온라인 입시설명회를 통해 2026학년도 영재교육대상자(신입생) 전형을 소개할 예정이라고 17일 밝혔다.

지난 9월 '선교육-후선발' 전형으로 18명을 우선 선발한 데 이어 영재형 관찰 전형, 영재 이수자 및 일반학생 특별전형 선발을 할 계획이다.

원서 접수는 오는 11월 4일부터 6일까지이며 합격자는 12월 23일 발표될 예정이다.

영재형 관찰 전형은 1차 서류심사 및 심화 과정 전체 평가를 통해 심층 면접 없이 최종 선발한다.

영재 이수자 및 일반학생 특별전형은 1차 서류심사를 거쳐 모집 정원의 2배수를 선발한 후 오는 12월 13~14일 심층 면접을 통해 영재교육대상자를 뽑는다.

영재교육대상자로 선발되면 ▲2026학년도 심화 과정(초등 5학년 과정) 수학, 과학, 정보 3개 분야 ▲전공사사과정(초등 6학년 과정) 수학, 물리, 화학, 생물, 정보 5개 분야 ▲중등사과정(중등 1~2학년 과정) 수학, 물리, 화학, 생물, 정보, 융합 6개 분야에서 영재교육을 받을 수 있다.

국립창원대 영재교육원은 '과학영재의 조기 발굴과 체계적 육성 지원을 통한 이공계 핵심 과학기술 인력 양성 및 국가 경쟁력 강화'라는 교육목표 아래 지역의 우수한 과학영재를 발굴 및 육성하고 있다.

영재교육진흥법에 의거해 정부의 과학기술기금 및 복권기금을 재원으로 한국과학창의재단, 창원특례시, 김해시 지원을 받는다.





영재교육대상자 선발 관련 자세한 사항은 국립창원대 과학영재교육원 누리집에서 확인하거나 교육원에 전화하면 안내받을 수 있다.





