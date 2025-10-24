[스마트금융대상]사용자 중심의 친화적인 디자인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

디자인 부문 최우수상 '삼성증권'

삼성증권이 '2025 아시아스마트금융대상'의 모바일트레이딩시스템(MTS) 평가에서 디자인부문 최우수상을 수상했다.

삼성증권 '엠팝(mPOP)'은 초보자부터 시작해 전문가까지 손쉽게 사용할 수 있도록 화면을 구성했다.

올해 엠팝은 홈 화면을 개편하면서 사용자 위주의 친화적인 디자인을 적용했다. 이를 통해 거래대금과 거래량 상위 등 종목랭킹을 홈 내에서 한 번에 조회할 수 있게 통합 제공하고 있다. 거래 당일 지수 추세 확인을 위한 국내 주요지수 실시간 그래프를 제공하고, 증시일정도 1주일간 내역을 확인할 수 있는 방식으로 사용자 경험(UX)과 사용자 인터페이스(UI)를 개선했다.

또한 해외주식 탭을 신설하면서 해외지수와 환율, 해외경제지표 일정, 국가별 상위랭킹종목, 배당 효력일 마감 도래 종목 등 해외주식 거래 고객이 종목발굴 시 도움될 만한 투자정보를 제공한다. 여기에 해외 기업정보 검색, 해외 기업실적 내역, 내 배당내역, 이벤트와 같은 해외주식 관련 주요 MTS 서비스 진입로 를 제공한다.





올해 5월에는 디자인 뿐만 아니라 사용자 위주의 트레이딩 편의기능도 강화했다. 상장지수펀드(ETF)와 배당주 거래 및 보유 상위, 실시간 급등 및 익절과 손절 종목 상위 등의 신규 랭킹을 제공하고 있다. 여기에 고객 이용 빈도가 가장 높은 모바일 관심종목 화면에서 주요 랭킹 조회메뉴로 접근할 수 있도록 간소화해 고객의 트레이딩 동선도 개선한 것이 특징이다. 인공지능(AI)을 활용한 해외 뉴스 및 공시 데이터 번역 및 요약 서비스도 새롭게 도입했다.





