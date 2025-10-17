25~26일 소사벌레포츠타운에서 평택 통합 30주년 축제 열린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

57개팀 참가 '시민 퍼레이드' 등 눈길

오는 25~26일 이틀간 평택 소사벌레포츠타운에서 평택시 통합 30주년을 기념하는 '평택 에브리원(EVERYONE)축제'가 열린다.

이번 축제는 시민과 예술인이 함께 어우러지는 참여형 축제다. 지난 30년간의 통합 평택시 성장과 통합의 발자취를 돌아보고, 미래 100년을 향한 도약의 뜻을 시민과 함께 나누는 자리다.

행사는 24일 성화 채화식 및 성화 봉송을 시작으로, 25일부터 본격적인 일정에 돌입한다. 성화는 평택 각 권역을 순회하며 통합의 의미를 상징적으로 전달하고, 축제의 개막과 함께 주 행사장인 소사벌레포츠타운으로 봉송된다.

축제의 하이라이트는 25일 오후 2시부터 2시간 동안 열리는 '시민 퍼레이드'다. 평택 합정초~중앙2로 구간에서 펼쳐지는 이번 행진은 시민과 지역 예술인, 청소년, 군악대와 의장대가 한자리에 모이는 대규모 통합 거리 퍼포먼스로 기획됐다.

행진에는 ▲관내 지역예술단 40팀 ▲관외 전문 공연팀 13팀 ▲군악·의장대초청공연팀 3팀 ▲평택농악 등 총 57개 팀이 참가한다.

25일 오후 6시 열리는 개막식에서는 ▲라포엠 ▲정태춘&박은옥 ▲평택시립국악관현악단 ▲서범석 ▲박소연 ▲드론라이트쇼 등의 무대가 선보인다.

26일 폐막식 역시 ▲로이킴 ▲박상민 ▲최정원 ▲이건명 ▲김현철(오케스트라) ▲이선영(성악) 등의 무대로 꾸며진다.

행사 기간에는 시민 참여형 체험 부스, 예술·문화 전시, 시민 행진 등 다양한 프로그램이 마련된다.





정장선 평택시장은 "통합 30주년을 기념하는 이번 축제는 시민 모두가 주인공이 되는 화합의 장으로 기획했다"며 "시민 여러분의 관심과 참여가 평택의 새로운 100년을 여는 힘이 될 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

