유진이엔티, KOOM 2025 페스티벌 공식 후원

16일부터 18일까지 3일간 열려

유진그룹 계열 유진이엔티가 K-컬처 페스티벌 'KOOM(꿈) 2025'를 공식 후원한다고 17일 밝혔다.

미국 뉴욕 브루클린 듀갈 그린하우스에서 K-컬처 페스티벌 ‘KOOM(꿈) 2025’ 행사가 열리고 있다. 유진그룹

KOOM 페스티벌은 미국 한인 창업자 네트워크 'UKF(United Korean Founders)'가 주최하는 행사로 전 세계 한인 창업가들의 연결과 성장을 지원하기 위해 마련됐다. 주뉴욕 대한민국 총영사관, 과학기술정보통신부, 중소벤처기업부, 네이버, 대한항공 등 국내외 주요 정부기관과 기업이 함께 후원한다.

이번 행사는 10월16일부터 18일까지(현지 시간) 3일간 미국 뉴욕 브루클린 듀갈 그린하우스에서 열린다. 유진이엔티는 콘텐츠 제작 파트너로 참여한다.

올해 행사에는 역대 최대 규모인 1만명 이상의 관객이 참여할 것으로 예상된다. 스타트업 피치 대회, 글로벌 연사 세션, 기업·브랜드 전시, K-푸드 부스, K-POP 공연 등 다양한 프로그램이 마련됐다,

연사로는 권오현 전 삼성전자 부회장, 권혁빈 스마일게이트 창업자, 김봉진 배달의민족 창업자, 김태호 하이브 최고운영책임자(COO), 이승규 핑크퐁 창업자, 김준구 네이버웹툰 창업자 등 주요 기업인이 참여한다. 송길영 작가, 한나 양 뉴욕타임스 기자 등 다양한 분야의 전문가들이 함께해 K-스타트업과 K-컬처의 글로벌 확산에 대한 인사이트를 공유한다.

3일간 매일 저녁 진행되는 K-POP 페스티벌에는 에픽하이, 자이언티, 코르티스, 샘킴, 소향, 송소희, 트리플S 등 국내외 아티스트들이 출연해 K-컬처의 다채로운 매력을 선보인다.





유진이엔티 관계자는 "KOOM 페스티벌은 기술과 문화가 결합된 새로운 형태의 글로벌 축제"라며 "유진이엔티는 K-콘텐츠의 성장성과 혁신성이 세계 무대에서 더 확산될 수 있도록 지속적으로 지원해 나갈 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

