'수소트램과 사람, 자동차가 공존하는 교통도시'주제 그림그리기 대회

대전시, '2025 온라인 그림그리기 대회' 개최

2024년 그림그리기 대회 고학년 금상(사진=대전시 제공)

대전시가 미래 교통도시 대전의 모습을 상상하고 표현하기 위한 그림그리기 대회를 연다.

대전시는 18일 '수소트램과 사람, 자동차가 공존하는 교통도시'를 주제로 '2025 온라인 그림그리기 대회'를 개최한다.

이번 대회는 미래 교통문화의 주역인 어린이들이 안전하고 지속가능한 교통도시의 모습을 상상하고 표현하는 자리로, 지난해에 이어 온라인 줌(ZOOM) 영상회의 방식으로 진행된다.

16일까지 참가 접수와 사전접속 테스트를 마친 대전시 초등학생 60여 명이, 각자의 시선으로 미래 교통의 모습을 화폭에 담을 예정이다.

참가 학생들은 대전의 새로운 교통수단인 수소트램을 중심으로, 사람과 자동차가 공존하는 도시의 풍경을 창의적으로 표현하게 된다.

올해 주제인 '수소트램과 사람, 자동차가 공존하는 교통도시'는 대전시가 추진 중인 친환경·미래형 교통정책을 반영한 것으로, 아이들이 상상하는 사람 중심의 교통문화와 도시의 미래상을 자유롭게 그릴 수 있도록 했다.

2024년 그림그리기 대회 저학년 금상(사진=대전시 제공)

남시덕 대전시 교통국장은 "대전은 수소트램 도입을 비롯해 사람과 차량, 대중교통이 조화롭게 공존하는 교통체계를 구축하고 있다"며 "이번 대회를 통해 어린이들이 꿈꾸는 교통도시의 모습이 다양하게 표현되고, 이를 통해 안전하고 따뜻한 교통문화가 확산되길 기대한다"고 말했다.





심사를 거친 우수작품은 교통문화운동 홈페이지를 통해 발표되며, 향후 교통안전 홍보자료 등으로 활용된다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

