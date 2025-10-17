中 광저우서 제138회 캔톤 페어 개막…첨단기술 중심 무역 확대 나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 15일 중국 광둥성 광저우(廣州)에서 열린 제138회 중국수출입상품교역회(캔톤 페어) 전시장 내부가 해외 바이어와 관람객들로 붐비고 있다. 올해 행사는 참가 기업과 부스 규모 모두 역대 최대를 기록했다. CMG

AD

지난 15일, 중국 최대 무역 전시회인 제138회 중국수출입상품교역회(캔톤 페어·Canton Fair)가 광둥성 광저우에서 개막했다. 이번 행사는 참가 기업 수와 부스 규모가 모두 역대 최대를 기록한 것으로 나타났다.

박람회 총 전시 면적은 155만㎡로, 55개 전시구역에 3만2000여 개 기업이 참가한다. 이 중 3600여 개 기업이 처음으로 참여했으며, 첨단기술 기업이 전체의 3분의 1 이상을 차지한다.

이번 캔톤 페어는 스마트 기술과 첨단 산업 중심 전시로 구성됐다. 서비스 로봇, 수술용 로봇, 웨어러블 기기 등 신기술 제품이 대거 공개됐다. 특히 '스마트 헬스케어 전용관'이 새로 설치돼 의료 로봇과 인공지능 의료기기 등이 주목을 받았다.

중국 상무부는 "이번 박람회가 대외무역의 새로운 성장 동력을 모색하는 장이 될 것"이라며 "기술 혁신을 통한 무역 경쟁력 제고를 보여주는 계기"라고 밝혔다.





AD

이번 행사 기간에는 수출 확대와 시장 개척, 리스크 관리 등을 주제로 한 13개의 포럼이 열릴 예정이다. 신제품 발표회는 600회를 넘어설 전망으로 혁신형 중소기업들이 기술력과 신제품을 소개하는 무대로 활용될 것으로 보인다.

※본 기사는 CMG중국통신으로부터 제공 받아 작성된 기사입니다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>