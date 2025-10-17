마당서 키우던 핏불테리어 싸움 말리다 물린 80대 여성 숨져

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 밀양에서 80대 여성이 주택 마당에서 기르던 맹견에 물려 숨졌다.

기사와 관련 없이 이해를 돕기 위해 첨부한 핏불테리어 사진 자료. 아시아경제DB

17일 밀양경찰서에 따르면 전날 오전 7시 30분께 밀양시 내일동의 한 주택 마당에서 80대 여성 A 씨가 마당에서 기르던 핏불테리어 1마리에게 목과 팔 등을 10여차례 물렸다.

이 사고로 크게 다친 A 씨는 병원으로 이동되던 중 숨졌다.

A 씨는 3년 전부터 핏불테리어 세 마리를 기르고 있었으며 그중 두 마리가 싸우는 걸 말리다 변을 당했다.

주인을 문 핏불테리어는 사고 직후 안락사 조처됐다.

나머지 두 마리는 A 씨와 함께 사는 아들이 다른 곳으로 처분한 것으로 알려졌다.

동물보호법상 핏불테리어는 맹견으로 분류돼 지자체장 허가가 있어야 사육할 수 있다.

도사견, 아메리칸 스태퍼스셔 테리어, 스태퍼드셔 불테리어, 로트와일러 등 다른 맹견과 공격성 판단 기질평가에서 맹견으로 지정된 사고견도 허가 대상에 포함된다.

그러나 A 씨 측은 별도 허가를 받지 않은 것으로 경찰은 파악했다.

허가를 받지 않고 맹견을 기르면 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금형을 받게 된다.





경찰은 A 씨 아들을 동물보호법 위반 혐의로 입건해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

