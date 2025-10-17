민형배, '일하는 국회의원'…4년 연속 '국회의장상'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2022~2025년 국회가 주는 상 매년 수상

"데이터 기반 품격 있는 의정활동 펼칠 것"

민형배 더불어민주당 의원.

AD

더불어민주당 민형배 의원(광주 광산을)이 지난 15일 국회예산정책처 설립 22주년 기념식에서 '국회의장 공로패'를 수상하며, 명실상부한 '일하는 국회의원'의 면모를 재확인했다.

민 의원은 국정감사와 국정감사·결산심사 등 주요 의정활동 과정에서 국회예산정책처의 심층적인 분석 자료를 적극적으로 활용, 국회의 의정지원 기능 강화에 기여한 점을 높이 평가받아 영예를 안았다.

이로써 민 의원은 2022~2025년 4년 연속으로 국회가 수여하는 상을 받는 기록적인 성과를 올렸다. 민 의원은 ▲2022년 국회도서관 의회법률정보회답 이용 부문 최우수 국회의원 ▲2023년 국회도서관 전자도서관 이용 부문 최우수 국회의원 ▲2024년 국회입법조사처 조사회답 우수의원에 이어 ▲ 2025년 국회예산정책처 '국회의장 공로패'까지 받으며 국회가 수여하는 상을 4년 연속 수상하는 기록을 세웠다.

민 의원은 "국회가 주는 상은 의정활동을 부지런히 했다는 증거다"며 "자료요구와 질의를 통해 의정지원기관의 전문성을 최대한 끌어 쓰는 것이 국회의 책무다"고 수상 소감을 밝혔다.

민 의원은 이어 "국회예산정책처르 비롯한 여러 의정지원기관들이 쌓아온 전문성은 대한민국 의회의 소중한 자산이다"면서 "앞으로도 증거와 데이터에 기반한 면밀한 정책으로 의정활동의 품격을 더욱 높여 나가겠다"고 다짐했다.





AD

한편, 민 의원은 21대 국회에서 법안 발의 1위를 기록했으며, 22대 국회에서도 지난 16일 기준으로 여전히 법안 발의 1위 자리를 유지하는 등 활발한 입법 활동을 펼치고 있다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>