베트남 국경서 숨진 韓 여성, '대포통장 모집책' 의심…윗선과 갈등설도

캄보디아 인접 검문소 차량 내에서 발견

사인 약물 중독 추정…경찰, 범죄 연관 의혹 수사

캄보디아 인근 베트남 국경지대에서 숨진 채 발견된 한국인 여성이 현지 범죄조직의 '대포통장 모집책'이었다는 의혹이 제기됐다. 경찰은 여성이 범행에 연루됐을 가능성에 무게를 두고 수사에 착수했다.

16일 연합뉴스에 따르면 30대 여성 A씨는 지난 8일 캄보디아 바벳에 인접한 베트남 떠이닌 지역 국경 검문소 인근에서 숨진 채 발견됐다. 숨질 당시 그는 차 안에 있었다. 사인은 약물 중독으로 추정되며 베트남 경찰은 현재 혈액을 채취해 마약 투약 여부를 조사 중이다.

"대포통장 모집 역할…조직 윗선과 갈등" 의혹

14일(현지시간) 오후 캄보디아 시하누크빌에 있는 범죄 단지로 추정되는 건물 모습. 연합뉴스

경찰 등 관계기관은 A씨가 지난해부터 캄보디아 소재의 한 보이스피싱 조직에서 한국인 명의의 대포통장을 공급하는 역할을 해온 것으로 의심하고 있다. 캄보디아로 통장을 팔러 출국할 한국인을 모집하고 현지에 도착한 뒤엔 조직에 인신을 넘겼으며, 일부 여성 피해자는 납치당하거나 유흥업소 일을 강요당했다고 한다.

이 사안을 아는 한 관계자는 "A씨가 조직의 윗선과 갈등을 겪은 것으로 알고 있다"며 "현지 경찰이 정확한 사망 경위를 조사 중"이라고 밝혔다. 일각에선 A씨가 구타로 사망했을 가능성도 제기됐지만, 시신에서는 별다른 외상 흔적이 발견되지 않은 것으로 알려졌다. A씨의 시신은 발견 이틀 뒤인 10일 현지에서 유족과 외교당국 참관하에 부검을 마치고 다음 날 유족에게 인도돼 화장됐다.

한국 경찰은 A씨가 현지 범죄조직과 연관됐다는 의혹과 관련해 수사에 착수했다. 당초 이 사건은 유족 측 신고를 접수했던 서울 혜화경찰서가 입건 전 조사(내사) 중이었는데 이날 서울경찰청 형사기동대로 재배당됐다. 경찰 관계자는 "직접 수사 부서에서 철저하게 수사하라는 취지에서 재배당됐다"며 "기록을 검토해 수사를 신속하게 진행할 예정"이라고 말했다.

"자국민 교육부터 해라"…캄보디아, 되레 한국 탓

14일(현지시간) 오후 캄보디아 시하누크빌 상가 건물에 현지어와 함께 중국어 간판이 붙어 있다. 연합뉴스

한국 정부가 최근 캄보디아 내 한국인 납치·감금 사건에 대한 강경 대응에 나서자, 현지에서는 오히려 "한국 정부의 대응에 유감"이라며 적반하장식 반응을 보이고 있다.

셈 속헹 캄보디아 한국관광가이드협회장은 지난 13일 프놈펜포스트와의 인터뷰에서 "희생자들은 대부분 관광객이 아니라 불법적인 일자리에 지원한 사람들"이라며 "한국 정부가 범죄와 관광을 구분하지 않는 점이 안타깝다"고 밝혔다. 그는 "지난 열흘 동안 캄보디아를 여행한 한국 관광객들은 모두 안전하게 지냈다"며 "한국 정부가 할 일은 자국민에게 온라인 사기의 전형적인 수법, 특히 고액 일자리 제안을 미끼로 한 사기, 그리고 피해를 예방하는 방법을 더 잘 교육하는 것"이라고 주장했다.





캄보디아 경찰당국도 이번 사태를 피해자와 한국 정부 탓으로 돌렸다. 한국인 피해자 가족이 외교적 도움을 요청했다는 보도와 관련해 캄보디아 경찰은 크메르타임스에 "시신이 발견되기 전 피해자 가족이나 한국 대사관으로부터 어떤 신고나 도움 요청도 없었다"고 말했다. 터치 속학 캄보디아 내무부 대변인은 "우리는 피해를 입은 한국 국민들의 감정을 이해한다"면서도 "우리가 바라는 것은, 캄보디아 역시 이 범죄의 피해자였다는 점을 (한국이) 이해해 주는 것"이라고 호소했다.





