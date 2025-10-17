경기소방, 21일 수원서 '소방산업 페스티벌'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도소방재난본부가 오는 21일 수원메쎄에서 '제1회 경기도 소방산업 페스티벌'을 개최한다. 이날 행사는 화재 현장에서 사용되는 장비와 기술을 산업화로 연결하기 위해 기획됐다.

행사장은 ▲첨단 소방 특수장비 시연관 ▲장비 체험관 ▲역사사료관 특별전시 ▲소방 체험마당 등으로 꾸려진다. 또 인공지능(AI) 영상감시 시스템, 전기차 화재 진압장비, 구조 드론 등 신기술 장비도 실물 전시된다.

2025 경기도 소방산업 페스티벌 포스터

도 소방재난본부는 이날 개막식 후 몽골·인도네시아 등 5개국 대사관 관계자들이 참석한 가운데 국내 기술로 제작된 소방 장비를 전달하는 '양여식'도 진행한다.

도 소방재난본부는 이번 행사를 통해 현장 대원이 직접 장비 성능을 평가하고 그 결과를 내년도 구매와 규격 개선에 반영할 계획이다.





최용철 도 소방재난본부장 직무대리는 "현장에서 통하지 않는 기술은 산업이 될 수 없다"며 "경기도가 기술의 테스트베드이자 산업의 출발점이 되는 모델을 만들어가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

